Magazin

Sci & Tech Fosila unei specii străvechi de delfin, foarte mic și fără dinți, descoperită în Statele Unite de Desteptarea -

Foarte mic, fără dinți, dar cu mustăți: fosila unui delfin ciudat, care a trăit în urmă cu aproximativ 30 de milioane de ani, a fost descoperită recent în Statele Unite, au anunțat cercetătorii din această țară, potrivit cărora o specie poate să se transforme complet în „doar” 4 milioane de ani, informează AFP.Craniul bizarului animal, care a primit denumirea științifică Inermorostrum xenops, a fost descoperit de un scafandru în râul Wando din statul american Carolina de Sud. El reprezintă un membru străvechi al subgrupului Odontocete, care cuprinde în zilele noastre cașaloții, orcile, delfinii și narvalul. Acest delfin „arhaic” era „uluitor de mic”, potrivit unei echipe de cercetători conduși de Robert Boessenecker de la College of Charleston. Oamenii de știință au indicat că animalul avea o lungime cuprinsă între 1,2 și 1,5 metri. Botul său era „extrem de scurt” și „complet lipsit de dinți”, dar probabil înzestrat cu buze largi și cu mustăți. Caracteristicile sale sunt excepționale: „Toți ceilalți membri ai familiei Xenorophidae (familie din care face parte Inermorostrum xenops, n.r.) sunt mai mari ca talie, au botul de cel puțin trei ori mai lung și o dentiție completă, cu cel puțin 11 dinți plasați pe maxilarul superior”. Pe lângă faptul că i-au oferit un fizic original, aceste particularități anatomice indică faptul că animalul se hrănea exclusiv prin aspirare. El ar fi trebuit, după exemplul morselor din prezent, să se hrănească cu pești, calmari sau alte nevertebrate cu corpul moale, pe care le căuta pe fundul apei. Însă pentru cercetătorii americani, al căror studiu a fost publicat în revista britanică Proceedings of the Royal Society B, noua descoperire nu este importantă doar pentru mărirea subordinului Odontocetelor: ea dovedește rapiditatea cu care o specie de animal poate să evolueze, să se transforme și să devină o altă specie, foarte diferită. Cu patru milioane înainte de Inermorostrum xenops, Odontocetele au apărut în oceanele de pe Terra, fiind însă echipate cu dinți. „A fost nevoie de doar 4 milioane de ani pentru ca unele Odontocete să evolueze și să devină specialiste ale hrănirii prin aspirare, fără dinți”, au explicat oamenii de știință americani. AGERPRES 0 SHARES Share Tweet