Forţe proaspete la Gruparea de Jandarmi Mobilă Bacău de Geta Panaite - Jandarmii băcăuani au colegi noi. Este vorba despre 29 de absolvenţi ai Şcolii de Subofiţeri Jandarmi de la Fălticeni care s-au prezentat la noul loc de muncă, adică la Gruparea de Jandarmi Mobilă Bacău şi se alătură astfel colectivului de aici. Recent ieşiţi de pe băncile şcolii, tinerii subofiţeri vor avea o scurtă perioadă de acomodare, după care vor putea fi văzuţi în misiunile de patrulare. Săptămâna aceasta li se vor prezenta atribuţiile Jandarmeriei, vor afla care este zona de competenţă a GJM Bacău, dar şi tot ceea ce ţine de fiecare domeniu de activitate. „De săptămâna viitoare, vor fi repartizaţi în cadrul detaşamentelor mobile unde vor încadra o funcţie de subofiţer operativ şi vor executa misiuni specifice de ordine publică", a declarat lt. Ionuţ Catană, ofiţer de relaţii publice la GJM Bacău. În primă fază, noii jandarmi vor intra într-un program de tutelă de şase luni, timp în care vor putea învăţa de la colegii cu experienţă multe lucruri care să-i ajute în desfăşurarea activităţii.

