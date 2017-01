Forțe noi în Consiliul Local Bacău: Cine este Gheorghe Dănilă?

Gheorghe Dănilă, membru al organizației municipale PSD Bacău, îl va înlocui pe Claudiu Ambrosie în Consiliul Local Bacău, după demisia celui din urmă.

„Sunt băcăuan get-beget, mărturisește Gh. Dănilă. M-am născut, am crescut și am muncit în Bacău, prin urmare am lucrat și voi lucra pentru binele băcăuanilor.”

Social-democratul este consilier juridic la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, mai exact la compartimentul ”Relații cu publicul”, unde vin în jur 30 de persoane pe zi. Este obișnuit să discute cu cetățenii, prin urmare nu va avea dificultăți de comunicare, dimpotrivă, îi va face plăcere să țină audiențe, aceasta fiind una dintre obligațiile unui consilier municipal.

„Eu nu am avut și nu am societăți comerciale, nici soția mea, care e pensionară, nu are, nu avem relații cu nicio firmă și nu voi putea fi acuzat, vreodată, că am favorizat un contractor de lucrări publice” a declarat Gheorghe Dănilă.

Social-democratul își propune să fie un factor de echilibru în Consiliul Local Bacău: „Eu vreau să-l sprijin pe primar în realizarea programului de dezvoltare a municipiului și să fac echipă cu ceilalți consilieri, indiferent de culoarea politică, spre binele cetățenilor.”

Gheorghe Dănilă are 62 de ani, este căsătorit, are un fiu de 38 de ani „care e cadru militar în Aviație” și doi nepoți de care e mândru. Își dorește aceștia să trăiască într-un oraș curat, să respire un aer curat și se va strădui ca la sfârșitul mandatului să nu-i fie rușine de felul în care arată municipiul Bacău.

„În comisia în care voi fi repartizat, eu voi fi foarte atent la conținutul și forma juridică a proiectelor propuse spre aprobare pentru că țin ca legea să fie respectată în spiritul și litera ei”, a declarat, în final, Gheorghe Dănilă.