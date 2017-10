Sala Ateneu a fost joi, cu începere de la ora 15.00, gazda unui concurs de creație și interpretare intitulat „Folkul, tradiții retrăite”, organizat de Școala „Nicu Enea”, ca parte într-un amplu proiect început încă din luna septembrie. „Este vorba despre proiectul «Dezvoltarea ofertei de activități pentru petrecerea timpului liber de către tineri prin reactualizarea unui gen de muzică cu tradiție, folkul», și inițierea unui festival de acest gen. Urmărim în special oferirea de noi oportunități de petrecere a timpului liber, promovarea unor tinere talente, dar și dezvoltarea de aptitudini artistice ale tinerilor”, ne-a declarat prof. Mariana Ifrim, directorul școlii, dar și managerul de proiect. Concursul s-a desfășurat pe două secțiuni: instrument – chitară și vocal – instrumental. Unitățiile de învățământ partenere sunt colegiile naționale de Artă și Pedagogic din Bacău. Proiectul este realizat cu sprijinul Primăriei Bacău și a Consilul Local. 0 SHARES Share Tweet loading...

