Focarele de hepatita A se extind. Peste 90 de cazuri au fost confirmate

La Slobozia Noua, in comuna Stanisesti, in cel mai vechi focar de hepatita virala A din judet, care a avut debutul la sfârsitul lunii ianuarie, numarul cazurilor confirmate a ajuns la 38. Majoritatea celor diagnosticati cu acest virus sunt copii cu vârste intre 5 si 14 ani, iar ultimul caz a fost izolat in focar pe data de 13 septembrie.

In satul Sohodor, din comuna Horgesti, focarul a avut debutul la jumatatea lunii iunie, iar aici sunt 44 de cazuri confirmate, majoritatea fiind copii de la 5 la 9 ani. Si numarul contactilor aflati in supraveghere a crescut la 98 de copii si 63 de adulti, fiind vaccinati antihepatita A 85 de contacti de familie, toti copii.

„In comuna Horgesti s-au recoltat probe de apa pentru examen chimic si bacteriologic de la fântânile individuale si de la o pompa publica aferente cazurilor survenite. Toate probele recoltate in data de 8 august au fost necorespunzatoare din punct de vedere bacteriologic.

In data de 30 august s-au recoltat probe de la 9 fântâni individuale si toate probele au fost necorespunzatoare din punct de vedere bacteriologic”, a declarat Anda Dumitrescu, purtator de cuvânt la Directia de Sanatate Publica Bacau.

La aceste doua focare se mai adauga inca unul aparut recent in satul Soci, din comuna Pâncesti, unde au fost confirmate noua cazuri de hepatita virala A la copii.

Alti 18 contacti si 24 de adulti din familii sunt supravegheati iar medicul de familie a fost instiintat sa efectueze triajul epidemiologic la toate scolile iar copiii depistati sa fie dispensarizati, internati si reprimiti in colectivitati doar cu aviz epidemiologic.