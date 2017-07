”Șapte dintr-o săpătură” ar putea fi titlul unei noi povești pe cât de adevărată, pe atât de misterioasă petrecută la sfârșitul săptămânii trecute, cel mai probabil în cursul nopților, pe strada 9 Mai din Bacău, mai exact în fața sediului FunClub din Bacău. Șapte este numărul de ghivece ”fabricate” din cauciucuri frumos colorate de către chiar echipa FunClub și din care, până luni dimineață, 21 iulie, îți ”furau” privirile tufe înflorite de crizanteme. Probabil că florile au ”furat” într-atât privirea cuiva ”îndrăgostit” de flori, că acesta a hotărât să le ia pentru a le duce în propriile ghivece. În ghivecele de la FunCub, acum, mai poate fi văzută doar săpătura! ” Vă plac florile mele? Unuia sigur știu că da! I-au plăcut atât de mult, că le-a luat acasă!”, a fost prima postare, ironic-amară, pe facebook, a lui Dumitru Rusu, actor la Teatrul Municipal ”Bacovia” care, în timpul liber, este profesor de actorie la FunClub din Bacău. ”Indignarea mea este mare, mai mare decât, poate, aș fi găsit ghivecele distruse în modul acela clasic. Aș fi zis că-i un act de vandalism. Culmea este că persoana care a luat crizantemele a făcut-o clar cu scopul de a și le planta în propria grădină sau proriul ghiveci. Ele au fost scoase cu lopățica, cu tot cu rădăcini. De exemplu, de ghiveciul cu iarbă sau de celelalte flori nu s-a atins”, a mărturisit actorul băcăuan. Ghivecele, ne-a povestit, în număr de vreo zece în total, au fost amenajate de echipa clubului în urmă cu doi ani, cu scopul de a înfrumuseța zona, au fost plantate în ele crizanteme, panseluțe sau, pur și simplu, iarbă și au fost îngrijite cu mare drag inclusiv de către copiii care vin la club. 2 SHARES Share Tweet

