„Flori şi mister feminin" la Galeria Sara Good Art de Gheorghe Baltatescu După excepţionala expoziţie de pictură a artistului plastic Aurel Stanciu „Eterna fereastră", Galeria privată Sara Good Art găzduieşte, de la sfârşitul săptămânii trecute, o nouă expoziţie, intitulată sugestiv „Flori şi mister feminin", cu opere semnate de artista Irina Monica Chebac, absolventã a Facultăţii de Litere si Artă „Lucian Blaga" din Sibiu, în prezent restaurator pe specialitatea artă la Muzeul "Vasile Pârvan" din Bârlad. Intrată de curând în circuitul spaţiilor expoziţionale din municipiul Bacău, Galeria a împlinit un an de la deschidere, "Sara Good Art" oferă alternative pentru iubitorii de artă, îmbinând utilul cu plăcutul, aici vizitatorii au posibilitatea să participe la manifestări culturale diverse, de la vernisaje, seri muzicale, în acelaşi timp având la dispoziţie şi o ofertă bogată pentru colecţionarii de artă. Gazda evenimentului, Diana Godea, administrator şi purtător de cuvânt al Galeriei, a remarcat de la început disponibilitatea băcăuanilor pentru un asemenea act de cultură, cu toate că tocmai se intrase în minivacanţa de Rusalii. "Pe simeze expune în premieră, la noi şi în Bacău, Irina Chebac, o tânără artistă, care îşi face loc, prin talent şi perseverenţă, în galeria artiştilor consacraţi, expunând la Bârlad, Iaşi şi Vaslui, creaţiile sale fiind apreciate de critica de specialitate", apus Diana Godea. Despre arta Irinei Chebac au vorbit prof. Florentina Oţetea şi prof. dr. Aurel Stanciu, membri al UAP, Filiala Bacău. „Apreciez tehnica diversă, care îmbină pictura cu efectele grafice, ceea ce îi permite să redea frumuseţea şi gingăşia florilor, cu liniile suave ale nudurilor, care trebuie descoperite din cromatica superbă şi jocurile expresive ale formelor" (Florentina Oţetea). „Întâmplarea artistică din această frumoasă seară de început de iunie, pusă sub semnul misterului feminin şi al florilor, ne arată o artistă îndrăgostită de culoare şi corpul feminin, care ni se dezvăluie din multitudinea de culori, în linii sugestive doar. Se observă, de asemenea, că artista este într-o permanentă căutare, vine, se vede acest lucru, din laboratorul de restaurare, cunoaşte valoarea şi rezultatul combinării culorilor, însă până la un stil propriu mai are de parcurs câteva etape." (Aurel Stanciu). După vernisaj, ca de fiecare dată, organizatorii au oferit celor prezenţi o serată muzicală, „Piano Bar- acorduri colorate", cu Elvis Condrea, la pian.

