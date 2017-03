Social Flori pentru jandarmerițe de Comunicat de presa - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Astăzi, 1 martie a.c., începând cu ora 09.00, la sediul Grupării de Jandarmi Mobilă „Alexandru cel Bun” Bacău a avut loc o activitate dedicată doamnelor şi domnişoarelor din cadrul unităţii. În cadru festiv, alături de colegi, comandantul unităţii, domnul colonel Stan Ghiorghe, a dăruit câte o floare şi un mărţişor jandarmeriţelor, ca simbol al primăverii, şi le-a transmis cele mai sincere urări de sănătate, împliniri şi să se bucure de o primăvară frumoasă. 1 of 10 „În acest început de Primăvară colectivul de cadre din Gruparea de Jandarmi Mobilă „Alexandru cel Bun” Bacău vă transmite sincere urări de sănătate şi împlinirea tuturor dorinţelor. Fie ca acest Mărţişor să vă aducă liniştea şi fericirea de care aveţi nevoie„– a transmis în mesajul său comandantul unităţii, domnul colonel Stan Ghiorghe. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.