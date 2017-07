Sport Flori pentru Andreea Atletism/ CE Tineret de Dan Sion - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Proaspăta campioană europeană de Tineret la triplusalt, Andreea Elena Panțuroiu va reveni astăzi în țară. Și va fi întâmpinată la aeroport de Ingrid Istrate, directorul clubului la care este legitimată, CSM Onești. „Când a plecat în Polonia, la Europene, i-am promis: «Dacă iei medalie, vin și te aștept la aeroport cu un buchet imens de flori». Andreea mi-a replicat:«Puteți lua florile de pe acum; nu voi rata podiumul la triplusalt»”, a povestit Ingrid Istrate, care a fost conectată, prin intermediul internetului, la tensiunea concursului desfășurat în Polonia, la Bydgozcsz. „Aveam speranțe mari la o medalie, dar nu am îndrăznit să visăm chiar la aur. A fost o bucurie imensă pentru noi toți. Titlul european a demonstrat că Andreea chiar are valoare internațională”. Directorul CSM Onești știe care a fost atuul Andreei Panțuroiu la Europenele de Tineret de la Bydgozcsz: „Și eu, și antrenoarea Mihaela Nicoară îi spuneam Andreei că, în momentul în care va avea din nou acea îndârjire care o caracteriza în concursurile de la juniori, va fi din nou peste toți. Așa a fost acum, în Polonia”. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.