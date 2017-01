Multimedia Flashmod de Unirea Mică de Ramona Ionescu -

Băcăuanii care s-au aflat pe 24 ianuarie în hipermarketul Cora au avut parte de o surpriză în jurul orei 17.00. Muzica Militară a garnizoanei Bacău şi membrii Ansamblului Plaiuri băcăuane au organizat un flashmob pentru a marca Ziua Principatelor Române. Artiştii şi publicul spectator şi-au dat mâna şi s-au prins în Hora Unirii, interpretată de Muzica Militară. VIDEO: Baza 95 Aeriana