Social Flashmob în Arena Mall de Florin Stefanescu Renumitul centru comercial a găzduit marți, 13 iunie, la orele prânzului, un flashmob organizat de elevii Școlii Gimnaziale „Mihail Sadoveanu", o activitate desfășurată cu sprijinul unor sponsori care le-au dăruit practic 250 de tricouri inscripționate. „Prin această activitate dorim să aducem un plus de culoare și să arătăm că la școala noastră se desfășoară activități frumoase care sunt menite să dezvolte simțul artistic și al frumosului, copiilor noștri", a declarat prof. Iustin Antonie, directorul Școlii Gimnaziale „Mihail Sadoveanu". La flashmob au participat aproape 150 de elevi de la clasele V-VIII, coregrafia fiind concepută de instructorul Florin Munteanu de la Academia de Dans Adamas.

