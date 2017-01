Justitie Firmă din Bacău, ţepuită de un constănţean de Catalina Chifu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Un bărbat din Constanţa a indus în eroare o firmă din Bacău în momentul efectuării unei curse de transport pentru 21,7 tone oţel. Marfa nu a mai ajuns la destinaţie, prejudiciul cauzat fiind de peste 56.000 lei. Alexandru P. a fost trimis în judecată anul trecut, sub acuzaţia de înşelăciune, cercetările fiind continuate în ceea ce-i priveşte pe complicii lui. Bărbatul este acuzat că, în urmă cu trei ani, cu ajutorul altor persoane rămase neidentificate, i-a indus în eroare pe reprezentanţii unei firme din Bacău cu ocazia efectuării unei curse de transport pentru o cantitate de 21,7 tone oţel. Marfa a fost descărcată în alt loc şi nu a mai putut fi recuperată, prejudiciul estimat fiind de 56.609,38 lei. Firma băcăuană a publicat, prin august 2013, un anunţ pe Bursa de Transport pentru efectuarea unui transport de oţel beton de la un furnizor din Focşani către punctul de lucru din Constanţa. Oferta a venit imediat de la o persoană care s-a recomandat manager la o societate de transport. S-au făcut verificări pe Bursa de Transport, dar nimic nu a părut suspect. Astfel, s-a transmis comanda în care se menţiona ca transportul, în cantitate de 21,7 tone oţel beton, să fie efectuat pe ruta Focşani – Constanţa. Marfa a fost încărcată într-un autocamion cu număr de Buzău, iar şoferul a semnat şi preluat avizul de însoţire a mărfii şi a plecat în cursă. A doua zi, însă, când trebuia descărcată marfa în depozit, camionul nu a mai ajuns. Pentru că nu s-a mai putut lua legătura cu nimeni din societatea de transport, toate telefoanele fiind închise, s-a făcut plângere penală. Ancheta a scos la lumină un adevărat mecanism prin care s-a reuşit ţepuirea firmei din Bacău. Încă din iulie 2013, inculpatul a preluat societatea de transport şi a postat un anunţ pe site-ul Bursei de Transport cu menţiunea „Companie de expediţie”. După ce a preluat comanda de transport, inculpatul a contactat un transportator real de pe bursa de transport şi i-a transmis comanda. A ţinut permanent legătura cu şoferul, lăsându-i impresia că el este reprezentantul firmei din Bacău, iar spre finalul cursei i-a spus acestuia că s-a schimbat locul de descărcare. I-a cerut să oprească la intrarea în Medgidia de unde îl va prelua personal. Şoferul a fost aşteptat de un taxi din care au coborât doi bărbaţi ce l-au dirijat către un depozit de fier vechi din apropierea localităţii Castelu, Constanţa, unde marfa a fost descărcată. La intrarea în depozit, aşteptau trei autobasculante pentru a fi încărcate. În momentul în care firma din Bacău a intrat la bănuieli, şoferul deja descărcase marfa în cealaltă locaţie. Un poliţist a mers la depozit, dar marfa nu mai era acolo. Inculpatul nu deţine bunuri pe care să poată fi pus sechestru. În plus, acesta s-a sustras de la urmărirea penală. Ulterior, în 2014, a fost încarcerat în Penitenciarul Poarta Albă, fiind condamnat definitiv pentru o altă infracţiune, dar a dispărut din nou imediat ce a fost eliberat. Judecătoria Bacău l-a condamnat, în lipsă, la 4 ani şi 6 luni închisoare, fiind luată în calcul şi o condamnare dată de Judecătoria Medgidia. Instanţa l-a obligat pe inculpat să suporte şi prejudiciul de 56.609,38 lei. Curtea de Apel Bacău a schimbat recent sentinţa şi a redus pedeapsa la 3 ani şi 8 luni închisoare. 1 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.