Firma care a lăsat Șebăneștiul fără apă, bună de plată

Cartierul Șerbănești a rămas fără apă miercuri seara, din cauza avarierii unei conducte. Vinovați de incident au fost muncitorii unei societăți care monta în zonă o conductă de gaze și, care fără să aibă avizul necesar din partea Companiei de Apă, au perforat conducta de azbociment prin care cartierul este alimentat cu apă. Echipele de intervenție ale CRAB au lucrat mai multe ore, până în jurul orei 2.30 noaptea, ca să remedieze defecțiunea, după care apa a revenit la robinetele locuitorilor cartierului. „Am solicitat firmei respective documentele pe baza cărora au lucrat. Tocmai fiindcă s-au mai întâmplat astfel de lucruri, în avizele pe care le emitem noi recomandăm ca la orice lucrare din preajma conductelor de apă să fie solicitată asistență tehnică din partea CRAB, ceea ce nu s-a întâmplat în acest caz. Se va întocmi un deviz al reparațiilor și firma va trebui să plătească", a spus directorul tehnic al CRAB, Petruș Rădulesc, care însă nu a numit și firma vinovată de eveniment.

