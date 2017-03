Multimedia „Fireştenii”, o expoziţie cât o lume, sub semnătura pictoriţei Mari Bucur de Liviu Maftei - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Poate nu ştiaţi că, pentru câteva săptămâni, Bacăului i s-a mai adăugat o nouă localitate, Fireştenii. Nu este vorba despre vreo reformă administrativă. Această aşezare de mărimea unui sat şi-a obţinut atestarea documentară pe simeza Galeriilor de artă „Frunzetti” de la sediul Filialei Bacău a Uniunii Artiştilor Plastici din România. Asemeni lui Dr. Seuss, cu al său Whoville, oraş imaginar construit într-un fulg de nea, artista plastică Mari Bucur creează un univers complex în versuri şi rime cromatice aştenute pe pânză. Începând de vineri, 3 martie, ea a deschis porţile acestui univers lăsându-i pe iubitorii de artă băcăuani să se plimbe, ca turişti, pe uliţele Fireştenilor. Aceştia au venit în număr mare să fie părtaşi la sărbătoarea satului – vernisajul expoziţiei „Fireştenii”. Ei au descoperit o lume plină de lumină, emoţii capturate în tonuri calde şi reci de culoare şi amintiri redate în mişcări de pensulă uneori riguroase, cu mimă academică, alteori jucăuşe, spulberând graniţele, toate, însă, fireşti. „Tablourile din această sală sunt nişte epiderme întoarse cu faţa către dumneavoastră, venind înspre dumneavoastră să vă îmbrăţişeze încercând, astfel, să vă facă mai buni” a subliniat istoricul şi criticul de artă Iulian Bucur în prezentarea sa. Purtând titluri precum „emoţii pictate”, „dealul călător”, „salut, inimă!” sau „dimineaţa, ca un fum”, picturile lui Mari Bucur sunt asemeni autoarei, debordând de sensibilitate, chemând privitorul să li se alăture, abandonându-şi grijile cotidiene. 1 of 14 „Eu consider că este o sărbătoare a vederii, o expoziţie deosebită în care Mari este o fericită mânuitoare a tehnicii picturale” a ţinut să evidenţieze pictorul Vasile Crăiţă-Mândră referindu-se la acest eveniment plastic. Chiar dacă afară soarele ne trimite semnale că iarna a plecat, o călătorie prin „Fireştenii” lui Mari Bucur ne trimit către o concluzie fără echivoc: a venit primăvara! 2 SHARES Share Tweet

