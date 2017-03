Multimedia Final pentru un nou început de Nelu Basca - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Vremea a ținut cu iubitorii de fotografie, nu că aceasta ar fi fost un impediment. Grădina din fața vilei Mărăndici a prins viață miercuri seara. Femeia, în toată splendoarea ei – fotografiată în zeci de ipostaze – a venit în vizită. Fix la ora 17.30, profitând de lumina naturală, artistul fotograf Romeo Mărăndici a deschis festivitatea de premiere. Continuator al tradiției unei vechi familii de fotografi, care și-au început activitatea în orașul Bacău la începutul secolului trecut, prin acest gen de concurs încearcă să păstreze, chiar să reînvie, farmecul fotografiei pe suport clasic. În această frumoasă competiție s-au regăsit toate generațiile, de aici și dificila misiune a juriului în a face selecția și departajările, pentru fiecare secțiune. Fiecare participant s-a putut înscrie cu maxim 5 lucrări. Să facem cunoscuți premianții: Eseu – Maria Magdalena Theofilopulos, premiul pentru o serie de 4 fotografii. (De la primele jucării; …la primele cărți; …la primele călătorii; …la ultimele amintiri).

Gabriela Drăgoi, mențiune („30") Glamour – Oana Giorgiana Teletin, Premiul special al juriului („Maternitate" și „O umbră de mister"). Mențiune, Ovidiu Șova („Hyde and seek). Reportaj – Liviu Maftei, premiul pentru lucrarea „Fetele sub arme – comandanta". Mențiune, Lucian Șerban („Ludic"). Portret – Victoria Dascălu, premiul pentru lucrarea „Mister din 70". Mențiune, Mircea Iordăchiță („Seninătate" și „You got mail"). Retro – Carolina Condurache, premiul pentru lucrarea „Comunicare între generații". Umor – Victoria Dascălu, premiul pentru lucrarea „Femeia, culoarea vieții". Duet – Deria Lupu, premiul pentru lucrarea „Din jumătatea ei". Premiul special al juriului – Tudor Popa, pentru setul de cinci fotografii („Meditație"; „Fericire"; „Seducție"; „Relaxare"; „Durere"). Premii de excelență: Valeriu Bogdăneț, Viorel Cojan, Ioan Bîșcă. De apreciat participarea venerabilului „Maestru", Valeriu Bogdăneț, așteptat cu drag la premiere. Problemele de sănătate l-au împiedicat să fie prezent, însă nu i-au înfrânt spiritul artistic. „Noi îl avem aici, la inimioară", a completat Romeo. Cred că cel mai bine a punctat evenimentul, un alt mare artist contemporan, Viorel Cojan: „Suntem conștienți că în această curte se face istorie. Aceste clipe intime, într-un mediu familiar, crează o atmosferă de emulație atât de puternică pentru fotografie. Sunt încântat să văd astăzi, aici, o creștere calitativă evidentă de la precedentul concurs, fotografii care m-au surprins. Și, așa cum apare și pe afișul expoziției, să nu uităm că «true photography never dies» – o fotografie adevărată nu moare niciodată!". Primii pași s-au făcut. A fost un efort de echipă reușit. „Vor urma și alții", promite familia Mărăndici.

