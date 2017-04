Direcția Silvică Bacău a marcat, la sfârșitul săptămânii, finalizarea manifestărilor programate în campania anuală „Luna plantării arborilor”. Primul eveniment din această manifestare a fost vernisarea expoziției de artă plastică a elevilor din patru județe ale țării, a 27-a ediție organizată pentru această instituție de profesorul Aurel Stanciu. „Au participat la ediția din acest an – a spus profesoara Teodora Stanciu – elevi din Iași, Tulcea, Bacău și din Piatra Neamț, pentru care au fost acordate 30 de premii. Foarte multe dintre lucrările trimise la concurs nu au putut fi expuse, din lipsă de spațiu, iar în expoziție am adus numai lucrări selectate. Sunt sute de lucrări trimise. Acestea au fost jurizate în două categorii, pentru clasele V-VIII și IX-XII, la categoriile Grafică, Fotografii, Afiș, dar și desene ale elevilor din clasele I-IV și de la Grădiniță”. Vernisajul expoziției a fost un bun prilej și pentru directorul Direcției Silvice Bacău, Viorel Ghelasă, de a prezenta principalele puncte forte ale campaniei „Luna plantării arborilor 2017”. Suprafața totală regenerată este de 469 ha, au fost livrați, pentru plantare aproape 1,23 de milioane de puieți, au fost făcute completări cu arborete pe 56 ha din anii anteriori etc.”. Lucrările de plantare de arbori vor fi derulate și în cursul anului, însă pentru lucrări de întreținere a culturilor tinere. „În momentul de față, la împăduriri – a spus Viorel Ghelasă – sunt terminate 22% din totalul lucrărilor, dar lucrările generale au ajuns deja la final în proporție de 84%, în special în zona de munte”.

Manifestarea anuală „Luna plantării arborelui 2017" a fost finalizată și practic, într-un areal forestier de deasupra Bacăului, în zona Fântânele, unde în planșeul Aluniș chiar silvicultorii băcăuani au plantat brazi de Crăciun care vor fi scoși pe piață în următorii circa opt ani.

