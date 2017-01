Sâmbătă, în ultima etapă a turului Diviziei A la handbal feminin, Știința Bacău se va deplasa pe terenul celei de-a treia clasate în Seria A, HM Buzău. „E un meci greu, însă noi sperăm că victoria din restanta cu Târgoviște, chiar dacă a fost obtinută cu destulă greutate, ne-a ajutat în ceea ce privește moralul”, a declarat antrenorul Știintei, Costel Oprea. Seria jocurilor dificile pentru studente va continua și în prima etapă a returului, atunci când Știința o va înfrunta în deplasare pe Dinamo București. Clasate pe locul 9, cu 14 puncte, la fel ca ocupanta locului 10, ACS Șc. 181 București, băcăuancele au două înfrângeri și o victorie în 2017. 0 SHARES Share Tweet

