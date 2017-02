Divizionara C Aerostar Bacău își va încheia sâmbătă stagiul de pregătire centralizată efectuat la baza proprie. Pe parcursul cantonamentului, „aviatorii” au susținut și un joc de verificare, învingând miercuri, în deplasare, cu 1-0, echipa de liga secundă Foresta Suceava. Unicul gol al întâlnirii desfășurate pe terenul sintetic al LPS-ului din Suceava a fost înscris în min. 15 de ultima achiziție a Aerostarului, mijlocașul Alex Sahru (foto). „A fost un test reușit. Nu m-a interesat atât rezultatul, cât atitudinea, capacitatea fizică a echipei mele si integrarea jucătorilor nou-veniți. Sunt mulțumit, dar este clar că mai avem mult de muncă”, a declarat antrenorul „aviatorilor”, Mișu Ionescu, care a utilizat următoarea formulă de echipa: Albescu- Gheorghiu, Mihăeș, Dima, Oanea- Artenie, Honea, Strat, Sahru- Chirilă- Ignea. Au mai jucat: Antim, Ichim, R. Istrate, A. Istrate și C. Ardei. Au absentat: Dornescu, Blănaru, Belecciu și Tudorache. Următorul amical ar putea avea loc săptămâna viitoare, la Focșani. „Totul depinde de starea terenurilor”, a explicat tehnicianul Aerostarului. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.