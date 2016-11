Final al sarbatorii vânatorii si pescuitului sportiv in Bacau

Centrul de Afaceri si Expozitii „Mircea Cancicov”, din Bacau, a gazduit la sfârsitul saptamânii abia incheiate una dintre cele mai reusite manifestari promotionale din acest an, a sasea editie a Expozitiei Vânatoare si Pescuit. Manifestarea a fost – asa cum au prezentat-o chiar organizatorii, societatea Centrul de Afaceri si Expozitional (CAEx) Bacau, in parteneriat cu Romsilva – o sarbatoare a vânatorii si pescuitului sportiv, dar si a bunului gust, la care au participat producatori si importatori de produse destinate pescuitului si vânatorii, asociatii judetene de vânatoare si pescuit, reprezentanti ai Regiei Romsilva în teritoriu, dar si expozitiile Muzeului Cinegetic al Carpatilor „Posada”, din Comarnic (Prahova), si Muzeului de Stiinte ale Naturii „Ion Borcea”, din Bacau.

Manifestarea, la care inceputul de campanie electorala nu a mai adus si reprezentanti ai autoritatilor locale, a fost deschisa vineri, 11 noiembrie, de Corneliu Pricope, directorul general al societatii organizatoare, de Viorel Ghelasa, directorul Directiei Silvice Bacau, de Petre Gargarea, seful Serviciului Vânatoare al Romsilva, si de Cosmin Maris, expert al Consiliului International al Vânatorii. Pe parcursul a trei zile, expozitia a gazduit si trei evenimente in premiera la Bacau, Concursul de gatit mâncaruri vânatoresti si pescaresti, sustinut de Romsilva, Expozitia cinegetica organizata de Muzeul Cinegetic al Carpatilor Posada, din Comarnic (Prahova), dar si Concursul de evaluare de trofee de vânatoare – cu expunerea rezultatelor in cataloagele internationale de profil.

„Am reusit – a spus Corneliu Pricope – a sasea editie a acestei expozitii in cinci ani de activitate si credem ca cei care sunt pasionati in domeniu au reusit sa cunoasca mai multe lucruri despre acest domeniu in regiunea noastra. Vrem sa contribuim la a dezvoltarea unei piete de profil in regiune, pentru ca avem cea mai importanta manifestare de acest fel din tara, dupa Bucuresti”.

Expozitia a gazduit si o prezentare a Rezervatiei de zimbri de la Vânatori (Neamt) si a importantei rasei de câini de vânatoare Limier.

Vizitatorii au putut admira in special costume de vânatoare specifice, dar si accesorii ale acestora, o gama bogata de instrumente de pescuit, accesorii pentru armele de vânatoare, trofee din colectiile unor vânatori sau ale unor institutii de profil, precum si standurile unor directii silvice, intre care cel al Directiei Silvice Suceava a fost cel mai bine organizat. Nu au lipsit nici masinile de teren si nici standul pentru tir cu arcul.

„In acest an am trecut la o alta etapa a colaborarii noaste cu CAEx, principalul partener al institutiei fiind chiar Romsilva. Dar au fost prezente si directiile silvice Suceava, Neamt, Iasi, Timisoara si Bacau. Activitatea de vânatoare este una de baza in sectorul nostru de activitate, integrata organic activitatii de silvicultura. Vânatoarea este o activitate de cultura si de dezvoltare a vânatului, ca mijloc de selectie si de echilibrare a efectivelor din fondurile de vânatoare, dar si un sport public practicat in week-end. Vânatoarea este si o meserie, la indemâna unor oameni cu un puternic autocontrol, cu dragoste fata de vânat. Aceasta am vrut sa aratam cu acest prilej.”

Viorel Ghelasa, directorul Directiei Silvice Bacau