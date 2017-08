Final al ediției a 24-a a Taberei pentru copii insulino-dependenți

Ediția 2017 a Taberei pentru copiii insulino-dependenți, organizată de 24 de ani de Lions Club Moldova în Bacău, și-a închis porțile, după mai bine de o săptămână de activități. Lions Club Moldova a organizat, cu acest prilej, o festivitate la care au participat, alături de copiii din tabără și de părinții acestora, membri ai celor patru cluburi Lions din județul Bacău, past-guvernatorul Districtului 124 România al Lions Clubs International, băcăuanul Ionel Lupu, președintele Consiliului Județean, Sorin Brașoveanu, el însuși membru și past-president al Lions Club Moldova, Ionuț Carp – secretarul Districtului 124 și Răzvan Șendrea – președinte al Zonei 2 Nord-Est a Districtului 124. Cu o zi înainte, însă, în tabără a sosit chiar guvernatorul în exercițiu al Districtului 124, Ion Antonio Tache, care a stat de vorbă cu organizatorii taberei și cu copiii de aici.

Pe lângă activitățile specifice taberei, copiii au vizitat obiective culturale, artistice și sportive din județul Bacău și au făcut vizite la Piatra Neamț și la Bicaz.

La final, copii au prezentat asistenței, cu real talent, dar și cu nonșalanța specifică vârstei, un mic dar reușit program artistic, în care au întruchipat diferite animale ale pădurii și savanelor aflate într-un veritabil concurs de spus bancuri. La final, fiecare copil a primit câte o diplomă de merit pentru activitățile din tabără, dar și cadouri surpriză din partea numeroșilor sponsori, în pachete fiind și câte un glucometru (aparat de măsurat glicemia). Și membrilor echipei de specialiști care au stat alături de copii le-au fost înmânate distincții de onoare.

„Am reușit ca în perioada 23 – 30 august – a spus, la final, Gabriel Crîșmaru, președintele în exercițiu al Lions Club Moldova – să desfășurăm o activitate lionistică deosebită, poate una dintre cele mai importante activități ale clubului nostru și dintre activitățile Lions în general. Dar, activitatea taberei nu putea avea loc fără sprijinul unei echipe de suflet care, în ultimii circa 12 ani a participat mereu alături de noi. Din echipă au făcut parte și în acest an medicul Gabriela Fetecău, asistenta Lidia Gârleanu, psihologul Angela Lăcătușu și Ovidiu Băleanu, de la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău. Acum, le dorim copiilor un an școlar plin de reușite și multă sănătate”.

Guvernatorul Ion Antonio Tache a avut, în ziua vizitei sale în Bacău și o întrevedere cu președintele Consiliului Județean, alături de soția sa, Carmen Tache, de past-guvernatorul Ionel Lupu, de Gabriel Crîșmaru, de Dragoș Secăreanu – membru în același club și de Răzvan Șendrea.

„Sunt multe servicii umanitare pe care le oferă cluburile noastre, dar lupta împotriva diabetului este una dintre cele mai importante. Este un fapt nemaipoment că acest club al nostru, Lions Club Moldova, a reunit din nou copii în tabără. Sunt experiențe similare și în alte cluburi din țară. Diabetul este una dintre problemele pentru care Lions luptă pe întregul mapamond. Mai avem tabere la Oradea, la Satu Mare, la Iași și la Cluj-Napoca. Tabăra de la Bacău este însă cea mai veche și este impresionant că unii dintre primii participanți, acum oameni maturi, au venit din nou aici, dar în calitate de sponsori ai taberei. Eu am vizitat în acest an tabăra și am fost impresionat de condițiile oferite la Centrul Apostu.”

Ion Antonio Tache, guvernator al Districtului 124 România al Lions Clubs Internațional