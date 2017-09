Multimedia Filmul „Octav” are premieră la Bacău de Comunicat de presa -

„Octav”, lung-metrajul cu Marcel Iureș în rol principal, va avea premiera la Bacău, pe data de 30 septembrie 2017, la Teatrul de Vară „Radu Beligan”, la ora 19:00. Evenimentul își propune să facă cunoscut publicului din Bacău un film aparte în peisajul cinematografic românesc, prin îmbinarea dintre emoţie şi nostalgie. Filmul, reprezentând o „declarație de celebrare a vieții”, transpune o serie de imagini calde și poetice despre România. Spectatorii băcăuani vor avea, astfel, ocazia să vizioneze filmul în compania lui Marcel Iureș, actorul principal din „Octav”, și a regizorului Serge Ioan Celebidachi, care este și co-scenaristul acestui film. Filmul spune povestea lui Octav (Marcel Iureș), un bărbat în vârstă, care se reîntoarce la conacul copilăriei sale aflat undeva în zona rurală a României, cu dorința de a-l vinde. Ajuns aici, după o absență de zeci de ani, o fetiță ce-i pare cunoscută îl poartă într-o călătorie minunată în timp, înapoi la anii copilăriei sale pentru a-l ajuta să-și redescopere bucuria de a trăi. Pelicula a fost selecționată în cadrul prestigiosului Festival Internațional de Film de la

Montreal, Canada, 2017, la secțiunea Focus on World Cinema, un festival de tradiție pentru cinematografia mondială, aflat la cea de-a 41 ediție. Filmul „Octav", în regia lui Serge Ioan Celebidachi, are o distribuție de excepție: Marcel Iureș, Victor Rebengiuc, Andi Vasluianu, Lia Bugnar, Ioan Andrei Ionescu, Maria Obretin, Ștefan Velniciuc, Mihai Dinvale, Roxana Guttman, Silviu Biriș, Dana Rogoz, Alexandru Mandu, Alex Bogdan, Eric Aradits, Alessia Tofan, etc.. Filmările au avut loc în perioada 21 martie – 30 aprilie 2016, la Câmpulung Muscel și la Studiourile Cinematografice București (Buftea). Coproducție România — Marea Britanie, realizată cu sprijinul Centrului Național al Cinematografiei (producător Adela Vrînceanu-Celebidachi), filmul „Octav" este clasificat cu AG (Audiență Generală). Eveniment organizat cu sprijinul Primăriei și Consiliului Local Bacău.