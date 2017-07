În această dimineaţă, în jurul orei 8.00, în interiorul localităţii Filipeşti, un şofer de 30 de ani, din judeţul Suceava, care se deplasa pe direcţia Roman – Bacău, pe fondul oboselii a adormit la volan, a pierdut controlul asupra direcţiei de mers şi s-a izbit cu autoturismul de un podeţ din beton, de pe marginea drumului. În urma accidentului, conducătorul auto şi o pasageră de 28 de ani, tot din Suceava, au fost răniţi uşor şi au primit îngrijiri medicale la spital, fără să necesite internare. La unitatea medicală din Bacău a mai ajuns pentru îngrijiri şi un copil de 7 luni, care se afla într-un dispozitiv special pentru transport bebeluşi, şi care a rămas sub supravegherea medicilor pentru mai multe investigaţii. Poliţiştii de la Serviciul Rutier au făcut cercetări la faţa locului şi vor continua ancheta pentru a stabili împrejurările exacte în care s-a produs evenimentul. 41 SHARES Share Tweet

