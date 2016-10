Filiera saudita

Daca ieri am vorbit despre modul in care John Podesta, seful campaniei electorale a lui Hillary Clinton, este legat financiar de Rusia, astazi vom vorbi despre modul in care fratele sau, Tony Podesta, este legat de Arabia Saudita.

Huffington Post scrie ca firma de lobby creata de fratii Podesta in 1988 primeste 140.000 de dolari in fiecare luna de la guvernul Arabiei Saudite. Un guvern care este cunoscut pentru ca executa dizidentii non-violenti, utilizeaza pe scara larga tortura, nu permite femeilor sa conduca masini si, mai nou, bombardeaza spitale, scoli si zone rezidentiale in Yemen.

In vreme ce John conduce campania lui Hillary, Tony contribuie financiar la aceasta cu bani proveniti de la Arabia Saudita. Publicatia citata scrie ca sauditii au angajat firma lui Tony Podesta anul trecut pentru ca presa americana incepuse sa toace Arabia Saudita din cauza cresterii de victime civile ale atacurilor aeriene din Yemen si din cauza politicii fata de dizidenti.

De exemplu, când sauditii l-au executat pe dizidentul Sheikh Nimr al-Nimr, provocând proteste in toata lumea siita, Podesta Group a trimis New York Times opinia unui comentator saudit care apara decizia guvernului.

Wikileaks a publicat un email din 2009 al lui Hillary Clinton in care ea spunea ca trebuie luate masuri deoarece Arabia Saudita finanteaza Al Qaeda, talibanii, Lashkar e-Tayyiba si alte grupari teroriste. Totusi, in loc sa-i sanctioneze pe sauditi, ea a autorizat, din functia de secretar de stat la externe, vânzarea de mari cantitati de armament.

De exemplu, scrie Huffington Post, in Ajunul Anului Nou 2011, Hillary Clinton sarbatorea o vânzare de armament in valoare de aproape 30 de miliarde de dolari catre Arabia Saudita, unul dintre cei mai importanti finantatori ai campaniei sale electorale. Atunci sauditii au primit peste 80 de avioane de lupta F15, construite de Boeing, companie care a contribuit cu aproape un milion de dolari la campania electorala a lui Hillary.