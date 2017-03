Contrasens Fiecare moare la fel de Razvan Bibire - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Toți oamenii sunt egali, numai că unii sunt mai egali decât alții. Chiar și după ce mor. După atacul de la Parlamentul britanic, în care și-au pierdut viața două persoane, toată lumea „civilizată” a înmărmurit și transmite mesaje de condoleanțe, se iau măsuri, liderii politici își expun opiniile… După antentatul de săptămâna trecută, de la Damasc, în care au murit 74 de persoane, lumea „civilizată” nici măcar nu a tresărit. Ba chiar parcă s-a văzut o sclipire de bucurie pe undeva, că doar morții erau din tabăra guvernamentală, nu de la „rebelii moderați”, alternativa impusă de Occident la dictatura lui Assad. Și în Orient, la fel, morții dunt de două feluri: cei din partea regimului, care nici nu sunt amintiți, și cei din partea rebelilor, care sunt glorificați. La fel și la necombatanți: civilii uciși de atentatorii sau de bombele rebelilor sau ale aviației americane sunt trecuți sub tăcere, însă, când victimele sunt ucise de trupele guvernamentale, toată presa occidentală relatează evenimentul pe spații largi. Oricum, la nivelul de nebunie din lume, ce mai contează că unii sunt amintiți și unii nu?! Deja e prea târziu pentru a mai încerca schimbarea lucrurilor, pentru a încerca readucerea istoriei pe un făgaș cât de cât normal. Timpul dialogului a trecut, e vremea ca armele să vorbească. Și, din păcate, vor vorbi. Pentru că politicienii și oamenii de afaceri au decis că pot controla evoluția evenimentelor, că au suficienți bani și gloanțe pentru a-și permite să trateze cu indiferență solicitările plebei. Capcana aceasta a funcționat în fiecare etapă istorică: clasele superioare s-au izolat în turnuri de fildeș mințindu-se că pot rezista izolate de nebunia de afară. Și, de fiecare dată, focul pus chiar de ei cu gândul că vor înrobi masele, i-a măturat și pe ei. Criza economică, imigranții, destrămarea UE, conflictele acerbe din Orient, toate acestea sunt manifestările unei crize ideologice profunde. A ideii cum că cei 1% care dețin bogăția mondială vor continua să-și impună viziunea în continuare, fără nici un risc. Dar istoria ne învață altceva. Și, într-un final, între civilul ucis de un rebel sirian și un civil englez ucis de un terorist musulman nu există nici o diferență. 0 SHARES Share Tweet

