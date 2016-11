Fiecare cu rectificarea lui. Guvernul tine banii la saltea, iar alesii se cearta!

Banii au fost principalul subiect al sedintei de marti a Consiliului Judetean (CJ) Bacau. Banii taiati din bugetul investitiei de la Valea Uzului, pe DJ 123, banii care nu au venit de la Guvern din cauza ca acesta a intârziat rectificarea, banii din fondul de rezerva al CJ Bacau si din economiile realizate la unele capitole, cu care vor fi umplute gaurile de la alte capitole.

Primul proiect a vizat reabilitarea cladirii Vivariului si nu a stârnit dispute, insa al doilea, privind modificarea documentatiei pentru reabilitarea DJ 123 a incins spiritele. Ionel Floroiu, vicepresedinte, le-a explicat alesilor ca Ministerul Dezvoltarii a cerut modificarea documentatiei din cauza ca nu are banii necesari: „Catre Ministerul Dezvoltarii Regionale noi am trimis o solicitare pentru 40,2 de milioane de lei pentru investitia de la Valea Uzului, dar Ministerul a constatat ca nu are banii necesari in buget si ne-a cerut sa redimensionam acest proiect, de la 12,8 km, pe care i-am aprobat initial, la 6,3 km, ceea ce inseamna de la baraj pâna la Coada Lacului. Practic, vom investi in zona care se dezvolta turistic.”

Bete in roate!

A intervenit Cezar Olteanu, PNL, care a sugerat ca vina este a CJ, nu a ministerului: „Intrebarea este de ce se rateaza acest proiect initial? Noi am cerut 40 de milioane si vom accesa 16. Banuiesc ca o explicatie ar fi intârzierea cu care am trimis documentatia. Pentru ca noi am facut solicitarea in ianuarie, cu maxima celeritate, ceea ce m-a bucurat, in mai am fost anuntati ca suntem inclusi si a trebuit sa asteptam patru luni ca sa aprobam indicatorii. Cred ca daca ne miscam mai repede am fi reusit sa intervenim pe toata lungimea.”

Ionel Floroiu a reactionat, afirmând ca investitia nu este ratata. „Motivele sunt cele invocate de Ministerul Dezvoltarii, care pe anul in curs si-a cam epuizat sumele necesare realizarii acestor investitii. Va amintesc ca Guvernul tehnocrat face o rectificare la sfârsitul lunii noiembrie, când putea sa o faca in septembrie”, a declarat vicepresedintele Floroiu. Cu alte cuvinte, la final de an, Guvernul a constatat ca are bani in buget si nu reuseste sa-i cheltuiasca.

Intârzierile sunt la minister

Valentin Palea, administrator public, a explicat care sunt procedurile in relatia cu ministerele, dupa care Cezar Olteanu a solicitat o informare scrisa privind intârzierea. „Sunt tot mai convins ca demersul nostru privind Master Planul pe drumurile judetene este necesar”, a adaugat liberalul.

„Master Planul este o prioritate pentru noi toti. Asta facem acum, am inventariat toate drumurile si le vom prioritiza in functie de anumite criterii, a precizat Sorin Brasoveanu, presedintele CJ. Sunt niste intârzieri, intr-adevar, intârzieri in corespondenta, dar din partea Guvernului, din pacate. Si nu-i vorba numai de acest proiect, mai sunt si alte proiecte in care raspunsurile vin foarte-foarte greu. Noi am fost prompti la orice solicitare.”

Ultimul proiect a vizat rectificarea bugetului judetului, prin care au fost suplimentate veniturile unor institutii, cum ar fi Spitalul Judetean si Filarmonica „Mihail Jora”. Directia de Asistenta Sociala si Protectia Copilului ar fi trebuit sa primeasca 2.840.000 lei din bugetul CJ. Suma a fost retrasa intrucât pe site-ul Ministerului de Finante a fost publicata o ordonanta privind rectificarea, prin care judetul Bacau va primi 6.368.000 lei pentru cheltuielile de asistenta sociala. E bine si mai târziu, decât niciodata.

„Guvernul a intârziat foarte mult cu rectificarea. Solicitari sunt facute din luna august atât pentru indemnizatiile persoanelor cu handicap cât si pentru salariile asistentilor personali din toate unitatile administrative (UAT). Fiecare UAT a completat sumele din veniturile proprii dar era necesara rectificarea. Se stia ca este necesara deoarece când a fost aprobat bugetul am primit mai putini bani cu promisiunea ca la rectificare vom primi diferentele. Nu e vorba doar de salarii. La bunuri si servicii sunt niste proceduri care trebuie respectate si exista riscul sa nu poti cheltui acesti bani.”

Sorin Brasoveanu, presedintele CJ Bacau