Pe ploaie sau pe soare, veteranul atletismului băcăuan Martin Benchea Joca îi dă înainte. Și-i dă bine. Weekend-ul trecut, sportivul legitimat la CSȘM Bacău s-a luat la întrecere nu doar cu adversarii și cu timpii de concurs, ci și cu cele peste 40 de grade Celsius care au topit, efectiv, Bucureștiul. În ciuda căldurii sufocante, Benchea Joca a cucerit două noi medalii la Campionatul Național pe Pistă, secțiunea Masters, desfășurat pe stadionul „Tineretului” din Capitală. Băcăuanul s-a laureat vice-campion național atât în proba de 10.000 metri, pe care a parcurs-o în 53 de minute și 10 secunde, cât și la 5.000 m, pe care a încheiat-o cu timpul de 23.44 min. În competiția de la București, pe podium a urcat și o băcăuancă, Carmen Barcan, cucerind bronzul la 10.000 metri, categoria de vârstă +45 ani. De astăzi într-o lună, Martin Benchea Joca va ridica ștacheta, urmând să concureze la Campionatul European pentru veterani de la Aarhus (Danemarca). „Va fi o competiție dificilă- la categoria mea de vârstă, +60 de ani fiind anunțați 52 de competitori- dar frumoasă, semi-maratonul urmând să se desfășoare chiar în centrul orașului Aarhus”, a declarat Benchea- Joca, laureat, recent, la Barcelona, vice-campion european cu echipa României la alergare montană. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.