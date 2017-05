Sport Fetele o iau pe urmele băieților de Dan Sion - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Echipa CSȘ Bacău antrenată de Costel Oprea și Georgiana Vântu s-a calificat la turneul final din iunie După reușitele în serie repurtate în ultimii ani de echipele de handbal masculin băcăuane la nivel de juniori, începe dezghețul și pentru handbalul feminin juvenil. Pe post de spărgător se află echipa de junioare 4 a CSȘ Bacău antrenată de Costel Oprea și Georgiana Vântu. După prezența de anul trecut, pe vremea când activau ca junioare 5, la turneul final de minihandbal de la Baia Mare, în 2017, băcăuancele „recidivează”. Și merg la turneul final al junioarelor 4, care se va desfășura în a doua decadă a lunii iunie, într-o locație care va fi stabilită ulterior de FRH. CSȘ Bacău și-a asigurat calificarea weekend-ul trecut, cu ocazia turneului semifinal de la Vaslui, unde a înregistrat trei victorii și o înfrângere. În grupă, băcăuancele au câștigat cu 22-16 meciul cu LPS Brăila, au trecut cu 13-12 de LPS Focșani și au cedat la limită, 8-9 jocul cu gazdele de la LPS Vaslui, pentru ca în finala mică să aibă câștig de cauză cu 19-13 în față celor de la LPS Iași. „Țin să felicit fetele, care au avut un parcurs foarte bun și la Vaslui, după ce în urmă cu câteva săptămâni se remarcaseră și în turneul de la Iași. Încă de la începutul sezonului ne propusesem prezența la turneul final al Campionatului Național. Ne-am atins obiectivul, însă asta nu înseamnă că ne culcăm pe ureche. Nu ne vom da la o parte deoarece ne dorim să facem o figură frumoasă și la faza finală a competiției”, a declarat Costel Oprea, care, împreună cu Georgiana Vântu, a rulat următorul lot: Ana Maria Sofron, Sabina Bontaș, Alexia Grădinaru, Elena Păduraru, Maria Banu, Karina Scutaru, Delia Rău, Ana Brașovianu, Teodora Anchidin, Elisa Apostu, Maria Hermeziu, Ariana Huțuțui, Miruna Vrânceanu, Dany Bârsan, Daria Bârsan și Maria Dinu. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.