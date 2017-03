Sport Fetele întâlnesc „lanterna”… Știința Bacău- SCM U Craiova (azi, ora 14.00, Sala Sporturilor) de Dan Sion - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter De ziua lor, voleibalistele Științei își pot regăsi zâmbetul. Astăzi, vor sparge, în sfârșit, gheața. Și, după cinci înfrângeri la rând- una mai greu de digerat decât alta- vor cunoaște din nou gustul victoriei. Greu de crezut că lucrurile vor sta altfel de vreme ce de partea cealaltă a fileului se va afla codașa Diviziei A1, SCM U Craiova. Sigur, seria nefastă a Științei a ridicat numeroase semne de întrebare. Cu toate acestea, meciul de azi, cu SCM U Craiova, echipa care a reușit o singură victorie în 20 de etape, nu poate pune probleme suplimentare băcăuancelor. A spus-o și antrenorul Științei, Florin Grapă, care nu tratează, în schimb, de sus, următoarea adversară, pe CSM Pitești: „Trebuie să câștigăm aceste ultime două meciuri din sezonul regulat, cu speranța că, din play-off, va începe un alt campionat pentru noi. Nu cred că putem avea probleme cu Craiova, dar trebuie să fim atenți la Pitești. Suntem ieșiți de pe orbită, dar trebuie neapărat să ne revenim”. Celelalte meciuri ale etapei a 21-a, penultima din sezonul regulat: CSM Bucuresti- Dinamo, CSM Târgoviste- Unic Piatra Neamț, CSU Galați- Alba Blaj, Medicina Târgu-Mureș- CSM Lugoj, Penicilina- CSM Pitești.



Clasament 1. Volei Alba Blaj 20 19 1 59-7 57p.

2. CSM București 20 17 3 54-19 50p.

3. CSM Târgoviște 20 16 4 51-17 47p.

4. Știința Bacău 20 12 8 43-27 39p.

5. Dinamo București 20 13 7 42-27 38p.

6. Unic P. Neamț 20 9 11 35-35 29p.

7. Penicilina Iași 20 9 11 31-37 26p.

8. CSM Lugoj 20 9 11 33-42 26p.

9. Medicina Tg. Ms. 20 8 12 27-39 23p.

10. SCM Pitești 20 6 14 21-47 17p.

11. CSU Galați 20 1 19 8-58 5p.

12. SCM U Craiova 20 1 19 10-59 3p. …iar băieții campioana Știința Bacău- SCM U Craiova (azi, ora 17.00, Sala Sporturilor) Cuplajul Știința- SCM U Craiova va avea ca vedetă meciul băieților. În tur la Craiova, băcauanii au smuls două seturi și un punct campioanei. Acum, însă, vin după o înfrângere internă (2-3 cu „lanterna roșie” VCM Piatra Neamț), care le-a redimensionat ambițiile. „Cu Piatra, am avut parte de o zi nefastă. Probabil că a fost la mijloc și o anumită relaxare în condițiile în care, pe lângă faptul că veneam după patru victorii la rând, aveam în față ultima clasată. Cu Craiova, însă, nu se mai pune problema lipsei de motivații; întâlnim una dintre cele mai bune echipe din campionat. M-aș bucura dacă am repeta măcar rezultatul din tur, însă e greu, foarte greu”, a prefațat meciul de azi antrenorul Științei, Cornel Păduraru. Pe lângă plusul de valoare al adversrei, gazdele se confruntă și cu două absențe la nivelul lotului: Cimili (probleme cu viza) și Săracuțu (entorsă). Programul complet al etapei a 21-a, penultima din sezonul regulat (miercuri, 8 martie): Știința Bacău- SCM U Craiova, VCM Piatra Neamț- Știința Explorări Baia Mare, VC Caransebeș- VM Zalău, CSM București- Steaua (ora 19.00, Digi), U Cluj- Tricolorul Ploiești, Unirea Dej- Arcada Galați. Clasament 1. Steaua București 20 16 4 53-20 48p.

2. VM Zalău 20 16 4 52-21 47p.

3. SCM U Craiova 20 16 4 51-17 46p.

4. Arcada Galați 20 15 5 48-27 43p.

5. Tricolorul Ploiești 20 14 6 47-30 40p.

6. CSM București 20 11 9 40-34 34p.

7. Explorări B. Mare 20 7 13 34-45 23p.

8. VC Caransebeș 20 7 13 33-45 23p.

9. Știința Bacău 20 7 13 31-47 21p.

10. Unirea Dej 20 5 15 27-51 17p.

11. U Cluj 20 4 16 19-51 13p.

12. VCM P. Neamț 20 2 18 11-58 5p.

