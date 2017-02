Sport Fetele da, băieții nu de Dan Sion - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Învinse runda trecută, de satelitul campioanei Europei, CSM Bucuresti, cu 28-25, în ciuda faptului că au condus la pauză cu 13-12, handbalistele Științei Bacău revin pe propriul teren. Cu șanse de a bifa a doua victorie din acest retur al Diviziei A. Sâmbătă, de la ora 17.00, în etapa a 17-a, echipa antrenată de Costel Oprea și Giani Hornea primește vizita celor de la Activ Plopeni, grupare aflată la un loc și la patru puncte în spatele Științei. Spre deosebire de handbalistele Științei, handbaliștii CSȘM vor sta în această rundă. Antrenorul Gabriel Armanu a decis să umple golul competițional cu un amical programat aseară, pe terenul prim-divizionarei CSM Focșani. Ținând cont că adversara de runda viitoare, LPS Piatra Neamț și-a anunțat retragerea din campionat, Hanțaru și compania vor reveni pe teren pentru un meci oficial de-abia pe 11 martie, atunci când vor evolua în fieful gălățenilor de la Danubius. Vă reamintim că sâmbăta trecută, în prima etapă a returului, CSȘM Bacău a detronat lidera, Politehnica Iași, grație unei victorii cu 27-23. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.