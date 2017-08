Astăzi, 1 august 2017, la sediul Grupării de Jandarmi Mobilă Bacău a avut loc festivitatea de avansare a 7 jandarmi, dintre care 4 ofiţeri (2 ofiţeri la gradul de locotenent şi 2 ofiţeri la gradul de maior) şi 3 subofiţeri (2 subofiţeri la gradul de plutonier şi 1 subofiţer la gradul de plutonier adjutant). Într-un cadru festiv, adjunctul comandantul unităţii, domnul colonel Sandu Ion a dat citire Ordinului Inspectorului General al Jandarmeriei Române pentru înaintarea în grad a ofiţerilor şi a Ordinului Comandantului Grupării de Jandarmi Mobilă Bacău pentru înaintarea în grad a subofiţerilor. În prezenţa colegilor, acesta le-a înmânat însemnele de grad şi le-a mulţumit tuturor pentru devotamentul şi efortul depus în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu urându-le mult succes în activitate. 0 SHARES Share Tweet

