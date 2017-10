Ca titlu sună bine, dar în realitate n-are nicio treabă cu Bacovia. De fapt, cu poezia ultimului mare simbolist al Europei. Nu s-ar potrivi de nicio culoare „Plumb” sau „Lacustră” cu muzica de la Festivalul Toamnei din Bacăul lui 2017 sau cu grămezile de mici și alte cărnuri sau fel de fel de vânzători…de toate celea. Și uite așa am început să descriem atmosfera de la Festivalul Toamnei, un eveniment ce a stârnit multe discuții despre care nu vrem să spunem nimic. La început, din păcate, vremea rece i-a ținut departe pe băcăuani de platoul Sălii Sporturilor, acolo unde s-au desfășurat activitățile. Noroc că vremea și-a mai revenit și locul lăsat liber pentru public în fața scenei s-a umplut aproape la refuz. Publicul, în mare, a fost încântat de prestația artiștilor care au evoluat la Festivalul Toamnei, însă nu reușesc să-mi dau seama dacă dansau de plăcere sau de frig. Dar, antidot pentru frig erau băuturile, chiar dacă nu de cea mai bună calitate, ceea ce mă duce cu gândul că totuși se dansa din plăcere. Deci, e de bine. Tineretul era încântat de iujurile moderne pline de becuri colorate și muzică, să spunem la modă, acolo unde au făcut cozi. Cu toate acestea, nu știu cum, se simțea atmosfera bâlciului de altă dată. În fond, cred că asta a fost și ideea. Și pentru că nimic nu poate fi perfect, și de această dată au ieșit vorbe. Doi tineri, nu știu din ce motiv, erau nemulțumiți că, cu ani în urmă era mult mai multă lume. Un alt individ, căruia nu pot să-i apreciez vârsta, puțin „parfumat”, era nemulțumit că votca era prea scumpă… Nu în cele din urmă, cineva povestea cum că de dimineață cei de la Poliția Locală au împărțit amenzi printre comercianții de la Festivalul Toamnei. Alții discutau chiar de autorizații. N-am înțeles de care, dar arătau spre un cablu de energie electrică lăsat cam de izbeliște. Dar să nu intrăm în detalii, pentru că nu ăsta e scopul. Să păstrăm doar latura frumoasă a festivalului, în care oamenii au petrecut așa cum le-a poftit inima. Au mâncat și au băut, au râs, au ascultat muzică și chiar au dansat, sau au cumpărat „prostiuțe” de doi lei, amintire de la Festivalul Toamnei. 1 of 28 Cu siguranță vor mai apărea divergențe pe seama acestui eveniment, unii încercând să-l denigreze, alții să-l apere cu înverșunare. Fiecare după scopul lui. Dar cel mai important este faptul că băcăuanii au nevoie de orice fel de manifestări, de toate felurile. Pentru că fiecare dintre noi avem gusturi și trebuie să ni le respectăm. 0 SHARES Share Tweet loading...

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.