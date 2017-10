Multimedia Festivalul „STEA printre Stele”, ediția a VI-a Marele Trofeu al Festivalului a rămas pentru prima dată în Bacău de Florin Stefanescu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Două zile magnifice de show la Teatrul Municipal Bacovia, acolo unde, la sfârșitul săptămânii trecute s-a desfășurat cea de-a VI-a ediție a Festivalului Internațional de Muzică Ușoară „STEA printre Stele”, organizat de Centrul Daniel, cu sprijinul Primăriei Municipiului Bacău, eveniment ce a fost integrat în proiectul Bacău-Capitala Tineretului din România. În concursul festivalului s-au înscris 110 participanți din toate colțurile țării dar și din Bulgaria, cărora li s-a alăturat o concurentă jumătate româncă jumătate italiancă. Festivalul a cuprins 10 categorii de vârstă (5-6 ani, 7 ani, 8 ani, 9 ani, 10 ani, 11 ani, 12-13 ani, 14-16 ani, 17 ani + și categoria grupuri), noutatea acestei ediții fiind un concurs de desene. Prestația tuturor participanților a fost excepțională reușind să ridice sala în picioare și să pună în dificultate juriul festivalului. Toată lumea a apreciat că această ediție a fost cea mai intensă, încărcată de emoții dar și cea mai reușită, fapt remarcat și de o parte din membrii juriului, o comisie condusă din postura de președinte de către compozitorul Mihai Alexandru. Ceilalți membrii ai juriului: Nico – interpretă de muzică ușoară, Aurelian Temișan – interpret de muzică ușoară, Dragoș Udilă UDY – semifinalist X Factor 2012, George Vanvu – realizator emisiuni Radio Iași, Bogdan Dragomir – realizator emisiuni Radio România Regional, Claudiu Bulete – compozitor CB Media (compozitorul imnului festivalului) și Marcel Iorga – compozitor. Prezent pentru a III-a oară la acest festival, Aurelian Temișan a delarat clar că acest festival este unul care strânge laolaltă și promovează talente: „Sunt convins că de la an la an aceat festival crește, pentru că suntem o țară cu mult potențial la acest capitol”, a mai spus Temișan. „Este un eveniment drag sufletului nostru. Proiectul acesta înseamnă mult pentru Centrul Daniel, pentru că se îmbină utilul cu plăcutul. Festivalul aduce oamenii la un loc, muzica fiind scânteia care aprinde flacăra și focul iubirii între oameni. Promovăm talentele tuturor copiilor și facem integrare și scoatem în evidentă potențialul copiilor care au avut probleme de sănătoate ori chiar mai au dar sunt recuperați. Prin această tehnică și metodologie schimbăm atitudini, mentalități și aducem iubire în sufletul oamenilor ca să facem o lume mai bună”, a declarat Mărioara Popa, președinte Centrul Daniel Bacău. În cadrul Galelor desfășurate sâmbătă seara, au susținut recitaluri Luminița Anghel, Aurelian Temișan, Nico, Alessia și UDY. Pe lângă faptul că această ediția a avut în premieră secțiunea de desene, o premieră absolută este și faptul că pentru prima dată Marele Trofeu al Festivalului rămâne în Bacău, fiind câștigat de această dată de grupul Duo Neghi Voice de la Fundația Teatrală Neghiniță Bacău, grup compus din Lorina Laslă și Daria Tanasă. 1 of 28

Câștigătorii Trofeelor Festivalului „STEA printre Stele”

-Trofeul Adolescent – Ciocoiu Romina Maria, Roman; -Trofeul Junior – Gusu Briana Ioana, Galați; -Trofeul categoriei 5-6 ani – Chirca Rezan Angela, Bârlad; -Trofeul categoriei 7 ani – Cioc Filip Răzvan, Galați; -Trofeul categoriei 8 ani – Manolache Nina-Elena, Bacău; -Trofeul categoriei 9 ani – Magdaș Briana-Oradea; -Trofeul categoriei 10 ani – Ciubotaru Alexandra-Tulcea; -Trofeul categoriei 11 ani – Rus Mario George-Oradea; -Trofeul categoriei 12-13 ani – Rus Ina-Oradea; -Trofeul categoriei 14-16 ani Laslău Lorina-Bacău -Trofeul categoriei 17 ani + Luncanu Iulia Karina-Bacău. 97 SHARES Share Tweet loading...

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.