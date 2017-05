Cultura Festivalul Scriitorilor la Colegiul Pedagogic de Florin Stefanescu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Elevii Colegiului Național Pedagogic „Ștefan cel Mare” din Bacău, prin proiectul „Festivalul scriitorilor” și-au propus să aducă literatura și teatrul mai aproape de sufletele și inimile tinerilor, arătând societății în care trăim că se pot distra și fără să folosească rețelele de socializare. De asemenea, proiectul a avut un scop instructiv-educativ, activitatea punând preț pe cunoașterea anumitor scriitori atât din literatura română cât și din cea universală. Festivalul, desfășurat pe data de 10 mai, s-a consolidat sub forma unui concurs, ce a atras elevi de toate vârstele. În urma selecției participanților ce a avut loc în luna aprilie s-au ales 25 de concurenți care au avut la dispoziție o scurtă perioadă de timp pentru a-și perfecționa reprezentațiile. Aceștia au demonstrat multă sârguință și devotament, iar cu asemenea implicare activitatea nu putea să iasă decât excepțională. În prima parte a competiției s-a redat atmosfera vremurilor în care mai marii noștri scriitori au viețuit, și s-a dat viață personajelor literare create de aceștia. Costumele nu au fost suficiente în îndeplinirea sarcinei, astfel că elevii au împrumutat pentru câteva minute vocea, atitudinea, caracterul, dar și mimica personajului. De asemenea ei au avut de prezentat un scurt text adecvat scriitorului sau personajului ales. Elevii s-au descurcat considerabil, câțiva dintre ei obținând premii meritate din plin. În cea de-a doua parte a concursului, s-au îmbinat două domenii aparent diferite, dar care la o analiză detaliată au multe aspecte în comun: teatrul și pictura. Munca depusă a fost recompensată, elevii primind premii diverse. Acest proiect s-a bucurat de un mare succes și va fi prezentat în cadrul Olimpiadei Animatorilor, care se va desfășura în perioada 18-20 mai. Reprezentanții Colegiului Național Pedagogic „Ștefan cel Mare” și implicit ai orașului Bacău, la olimpiada națională ce va fi găzduită de Liceul Teoretic „Marin Preda” din Odorheiul Secuiesc sunt: Ciocan Ioana-Sînziana(clasa a XI-a), Gherasim Andreea-Maria(clasa a XI-a), Țampău Cătălina (clasa a IX-a). Profesorii care au susținut și promovat festivalul, implicându-se trup și suflet în modelarea lui, au fost Nistor Dorel și Lavinia Băisan. 13 SHARES Share Tweet

