Multimedia Festivalul Naţional „Ion Drăgoi”, ediţia a XXV -a de Desteptarea -

"Timpul trece însă memoria păstrează – despre unii doar frânturi – despre alţii – puţini la număr – cum este marele nostru artist Ion Dragoi, întreaga operă", titra ziarul Deşteptarea, la ediţia a X-a a Festivalului Naţional de Folclor "Ion Drăgoi", "violonistul desăvârşit", interpretul inegalabil al Ciocârliei, artist intrat definitiv "în galeria marilor artişti ai arcuşului, înaintaşi de faimă ai artei interpretative romaneşti", după cum afirmă muzicologul Constantin Arvinte, prezent şi anul acesta, la cei 92 de ani ai săi, la festivalul băcăuan. De 25 de ani, din iniţiativa directorului Ansamblului Folcloric Profesionist "Busuiocul", Petre Vlase, în Bacău se desfăşoară unul dintre cele mai prestigioase festivaluri de muzică populară, vocală şi instrumentală, ce poartă numele lui Ion Drăgoi, care "A venit pe lume râzând… A trăit cântând…" Ediţia a XXV-a a avut loc joi, 29 iunie, de Sfînţii Petru şi Pavel, la Teatrul de Vară "Radu Beligan", prezentator fiind Gheorghiţa Nicolae, realizator al emisiunii "Tezaur Folcloric", de la Televiziunea Română, care a introdus spectatorii în ambinaţa şi esenţa spectacolului omagial: "Televiziunea Română este onorată să fie partener al Festivalului Naţional de Folclor "Ion Drăgoi", o manifestare omagială, de bucurie şi respect pentru marele interpret al folclorului băcăuan. Ideea acestui spectacol pleacă de la rădăcinile cântecului popular, reprezentat de inegalabilul Ion Drăgoi şi dus până la florile Pomului Vieţii, reprezentate de rapsodiile şi jocurile altui mare artist, muzician celebru – George Enescu, a spus în aplauzele spectatorilor Gheorghiţa Nicolae. De altfel, spectacolul a început cu "Rapsodia Română", de George Enescu, în interpretarea tânărului violonist Ionuţ Coman şi dirijorul orchestrei Mihai Gherghelaş, continuând cu "Omagiu", compoziţie a maestrului Constantin Arvinte, închinată artistului Ion Drăgoi. Grupul Flori de câmp" al Ansamblului "Busuiocul", a interpretat cântece din culegerile lui Constantin Brăiloiu, un alt mare cercetător al melosului popular. S-a intrat apoi pe firul firesc al unui festival de talie naţională, pe scenă evoluând solişti vocali şi instrumentişti din diferite zone ale ţării, Marius Botea, Adrian Neamţu şi Marian Ghicajanu (Bacău), solistele Iustina Irimia şi Simona Mazăre (Flămânzi), "Stejarii din Brusturoasa", Viorica Ciubotaru (cobză) şi Tatiana Profiriu (vioară) – Basarabia, Taraful "Iancu Jianu" din Romanaţi-Olt, Grupul vocal-instrumental "Zicalaşii" din Suceava (viori vechi). Au onorat cu prezenţa solistul Alexandru Pugna (acum şi secretar de stat la Ministerul Culturii), Anuţa Motofelea (Năsăud), Ruxandra Pitulice şi Gheorghe Rizea, cu folclor din Câmpia Dunării, dar şi Zinaida Bolboceanu, Georgiana Păduraru, Mihaela Gurău, Nineta Popa, soliste ale Ansamblului "Busuiocul". De success s-au bucurat, ca de fiecare dată, neîntrecuţii dansatori ai "Busuiocului", cu suite din toate zonele folclorice ale ţării. Conducerea muzicală – Mihai Gherghelaş, scenariul, regia şi conducerea artistică – Petre Vlase, maestru coregraf, director al Ansamblului Folcloric Profesionist "Busuiocul".