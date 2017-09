Cultura Festivalul Naţional „George Bacovia” 13 – 17 septembrie 2017 de Gheorghe Baltatescu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Festivalul Național „George Bacovia”, organizat sub egida Consiliului Judeţean, manager de proiect fiind Adrian Jicu, director al Bibliotecii Judeţene, se desfăşoară în perioada 13-17 septembrie şi își propune valorificarea moștenirii culturale bacoviene, printr-o serie de evenimente, incluzând conferințe, colocvii, lecturi publice, lansări de carte, proiecții video, spectacole de teatru, jazz și muzică simfonică etc. În cele cinci zile de festival, băcăuanii au posibilitatea să participe la întâlniri cu cei mai importanți scriitori și artiști contemporani, printre care Mircea Cărtărescu, Angela Marinescu, Nora Iuga, Radu Andriescu, Rita Chirian, Magda Cârneci, Ioana Nicolaie, Șerban Axinte, Adrian Alui Gheorghe, Adrian G. Romila, Bianca Cernat, Paul Cernat, Alex Goldiș, Andreea Goldiș, Radu Vancu, Bogdan Crețu, Doris Mironescu, Andreea Mironescu, Lucian Vasiliu, Constantin Călin, Ilie Boca, Cvartetul „Passione”, Ada Milea, Bobo Burlăcianu și Cristi Rigman, Harry Tavitian, Maria Răducanu etc. Festivalul debutează astăzi, 13 septembrie, la ora 19.00, cu un recital de poezie, susţinut, la Statuia Poetului din centrul oraşului, de Denise Ababei, Firuţa Apetrei, Eliza Noemi Judeu, Valentin Branişte, actori ai Teatrului Municipal „Bacovia”.

Joi, 14 septembrie, de la ora 12.00, la Biblioteca Judeţeană „Costache Sturdza”, vor avea loc „Colocviile Revistei Ateneu”, tema propusă de organizatori fiind „Bacovia după Bacovia” , la care vor participa scriitorii Nora Iuga, Magda Cârneci, Ioana Nicolaie, Nicoleta Popa Blanariu, Victor Munteanu, scriitori băcăuani, redactori ai revistei, colaboratori. Vor fi lansate mai multe volume, semnate de Carmen Mihalache, Ovidiu Genaru, Victor Munteanu etc. În aceeaşi zi, între orele 18.00-20.00, la Sala ATENEU a Filarmonicii „Mihail Jora”, va avea loc, ca în fiecare an, decernarea Premilor Revistei „Ateneu”, ceremonie urmată de un concert extraordinar al Orchestrei Filarmonicii, dirijor George Hariton, solişti Teodora Stoica – vioară, Doru Costăchescu – violă.

