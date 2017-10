Palatul Copiilor Bacău în parteneriat cu Asociaţia AŞCHIUŢĂ Bacău organizează sâmbătă, 14 octombrie 2017, începând cu ora 11:00, în sala Teatrului Municipal “Bacovia” din Bacău, cea de-a XI-a ediţie a Festivalului Naţional de Muzică Uşoară pentru Copii ”AŞCHIUŢĂ”. În aceeaşi zi începând cu ora 17:30, tot în sala Teatrului Municipal “Bacovia”, va avea loc Gala Laureaţilor ”AŞCHIUŢĂ”. Pe scena festivalului vor participa copii ce aparţin învăţământului preşcolar şi primar din ţară, care au trecut de etapa de preselecţie. Preselecţia a fost efectuată de către o comisie de evaluare alcătuită din interpreţi de muzică uşoară şi profesori de muzică din Bacău. S-au înscris la preselecţie aproximativ 100 de copii din învăţământul preşcolar şi primar din Bacău şi din ţară. În urma audierii materialelor trimise de copii pentru preselecţie, vor participa în concurs aproximativ 60 de copii. Aceştia vor intra în concurs grupaţi pe următoarele categorii de vârstă:

4 – 6 ani ( 7 ani neîmpliniţi la data concursului)

7 – 8 ani ( 9 ani neîmpliniţi la data concursului)

9 – 10 ani (11 ani neîmpliniţi la data concursului) Se va acorda la fiecare categorie de vârstă premiul I, II, III, menţiunea I – II – III şi Trofeul ”AŞCHIUŢĂ” pentru fiecare categorie de vârstă. Marele Trofeu „AŞCHIUŢĂ” va fi atribuit intrerpretului care va obţine nota maximă, indiferent de categoria de vârstă participantă. Câştigătorii vor fi răsplătiţi în bani, la baremul M.E.N, plachete şi diplome. Vor mai fi oferite participanţilor la festival premii speciale din partea organizatorilor, partenerilor şi sponsorilor; Proiectul festivalului a fost conceput în anul 2006 de către prof. Claudiu Filip de la Palatul Copiilor Bacău (www.festivalulaschiuta.blogspot.ro). Datorită succesului de care s-a bucurat festivalul în rândul copiilor, părinţilor şi cadrelor didactice, proiectul a fost inclus de M.E.N. în Calendarul Activităţilor Educative. Menţionăm că festivalul este singurul din ţară, care se adresează doar copiilor din categoria de vârstă 4 – 10 ani. Componenţa juriului:

– PREŞEDINTELE JURIULUI – Compozitor Viorel Gavrilă,

– Ileana Şipoteanu – interpretă de muzică uşoară, absolventă a Facultăţii de Teatru Hyperion

– Dumitrana Teodora Lupu – absolventă UNATC-Regie de Film şi Televiziune; masterand la Producţie de Film

– Mihaela Ojog – profesor de muzică, interpretă de muzică uşoară

– Marinela Paraschiv – Profesor de muzică

Oferta restrânsă la nivel naţional a unor activităţi cultural-artistice pentru copiii din învăţământul preşcolar şi primar a determinat iniţierea proiectului "AŞCHIUŢĂ". Scopul a fost acela de a creea un cadru de manifestare de tip Festival-Concurs în Bacău la standarde calitativ-superioare, copiilor talentaţi aparţinând doar aceastei categorii de vârstă. Un alt motiv ar fi descoperirea şi promovarea micilor talente şi direcţionarea lor către alte concursuri naţionale şi internaţionale. Festivalul-Concurs este susţinut de către municipiul Bacău prin finanţare nerambursabilă pe Legea 350/2005.

