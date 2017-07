Astăzi, la ora 18.00, pe terenul amplasat în parcarea din spatele Casei de Cultură se dă startul fazei finale a Campionatului Național ce va decide câștigătoarea titlului De astăzi și până sâmbătă, crema minifotbalului din România se regăsește în Bacău. Cele mai bune 20 de echipe ale țării se luptă pentru titlul național cu ocazia turneului final al campionatului ce se va derula în cadrul Festivalului Minofotbalului Românesc găzduit de orașul nostru. Împărțite în patru grupe, cele 20 de competitoare se vor înfrunta zilnic în două locații: pe terenul mobil amplasat în parcarea din spatele Casei de Cultură și pe cel pus la dispoziție de baza sportivă TNT. Primele două clasate din fiecare grupă vor ajunge în sferturile de finală, acolo unde programul va fi stabilit în urma tragerii la sorți cu amendamentul că echipele de pe primul loc și cele de pe poziția secundă vor fi plasate în urne diferite. Merită precizat și faptul că două echipe care au făcut parte din aceeași grupă nu se pot întâlni în „sferturi”. Gazdă a competiției, Bacăul se prezintă la start cu două formații: campioana Golden Boys și Coriolan. Cu foștii prim divizionari Ciocoiu, Doboș și Gheorghiu în lot, Golden Boys va evolua azi, de la ora 18.00, pe terenul din spatele Casei de Cultură, în meciul de deschidere al turneului, contra celor de la Ajax Dulcissimo Galați. Tot astăzi și în aceeași locație va debuta și Coriolanul, cu precizarea că formația lui Gabi Boghian și Andrei Întuneric va juca de la ora 20.00, contra timișorenilor de la MAV Sports. Ambele grupări băcăuane își propun un parcurs cât mai lung în condițiile în care au departea lor și sprijinul publicului propriu. Derulat în cadrul manifestării „Bacău Oraș European al Sportului”, în urma unui parteneriat încheiat de Federația Română de Minifotbal cu autoritățile locale, Festivalul Minifotbalului Românesc se va încheia sâmbătă seara, atunci când, în centrul orașului este programat un concert Direcția 5. Grupele turneului final al Campionatului Național Grupa A: Sanorom Bolotești, Divertis Târgoviște, FC Hermannstadt Sibiu, Beerhunters Alba Iulia, Sporting Brad DEva.

Grupa B: Nedav Arad, Juventus Sibiu, Ajax Dulcissimo Galați, Golden Boys Bacău, Phoenix Craiova.

Grupa C: MAV Sports Timișoara, Coriolan, Dia Guard Divino Zalău, Ary& Robi Buftea, AC Luciano Arad.

Grupa D: Old Boys București, AEK Oradea, Extratereștrii Bistrița, MFC Corvinul Hunedoara, Lin& Ema Alba Iulia. Programul meciurilor Miercuri, 12 iulie

Ora 18.00: Golden Boys Bacău- Ajax Dulcissimo Galați (teren 1- în spatele Casei de Cultură) și Juventus Sibiu- Phoenix Craiova (teren 2- TNT). Ora 19.00: Lin &Ema Alba Iulia- Extratereștrii Bistrița (teren 2) și Sanorom Balotești- Diveris Târgoviște (teren 1). Ora 20.00: Coriolan Bacău- MAV Sports Timișoara (teren 1) și AC Luciano Arad- Dia Guard Divino Arad (teren 2). Ora 21.00: Sporting Brad Deva- FC Hermannstadt Sibiu (teren 2). Ora 22.00: Old Boys București- AEK Oradea (teren 2). Joi, 13 iulie

Ora 10.00: MFC Corvinul- Lin&Ema Alba Iulia (teren 1) și Old Boys București- Extratereștrii Bistrița (teren 2). Ora 11.00: Golden Boys Bacău- Phoenix Craiova (teren 1) și Ajax Dulcissimo Galați -Nedav Arad (teren 2). Ora 12.00: Dia Guard Divino Zalău- MAV Sports Timișoara (teren 1) și Ary& Roby Buftea- AC Luciano Arad (teren 2). Ora 13.00: Sanorom Bolotești- FC Hermannstadt (teren 1) și Beer Hunters Alba Iulia- Sporting Brad Deva (teren 2). Ora 18.00: Extratereștrii Bistrița- AEK Oradea (teren 1) și Old Boys București- MFC Corvinul (teren 2). Ora 19.00: Juventus Sibiu- Ajax Dulcissimo Galați (teren 1) si Nedav Arad- Golden Boys Bacău (teren 2). Ora 20.00: MAV Sports Timișoara- Ary&Roby Buftea (teren 1) și Coriolan Bacău- Dia Guard Divino Zalău (teren 2). Ora 21.00: Sanorom Bolotești- Beer Hunters Alba Iulia (teren 2). Ora 22.00: Divertis Târgoviște- FC Hermannstadt Sibiu (teren 2). Vineri, 14 iulie

Ora 9.00: Lin&Ema Alba Iulia- Old Boys București (teren 1) și AEK Oradea- MFC Corvinul (teren 2). Ora 10.00: Phoenix Craiova- Nedav Arad (teren 2) și Juventus Sibiu- Golden Boys Bacău (teren 1). Ora 11.00: Coriolan Bacău- Ary& Roby Buftea (teren 1) și MAV Sports Timișoara- AC Luciano Arad (teren 2). Ora 12.00: Sporting Brad Deva- Sanorom Bolotești (teren 1) și Beer Hunters Alba Iulia – Divertis Târgoviște (teren 2). Ora 14.00: Extratereștrii Bistrița- MFC Corvinul (teren 1) și AEK Oradea- Lin&Ema Alba Iulia (teren 2). Ora 15.00: Nedav Arad- Juventus Sibiu (teren 1) și Ajax Dulcissimo Galați- Phoenix Craiova (teren 2). Ora 16.00: Coriolan Bacău- AC Luciano Arad (teren 1) și Dia Guard Divino Zalău – Ary&Roby Buftea (teren 2). Ora 17.00: Divertis Târgoviște- Sporting Brad Deva (teren 2) și FC Hermannstadt Sibiu – Beer Hunters Alba Iulia (teren 1).

Orele 19.00 și 20.00, terenul 1: primele două sferturi de finală. Orele 21.00 și 22.00, terenul 2: celelalte două sferturi de finală. Sâmbătă, 15 iulie

Ora 11.00, teren 1: prima semifinală. Ora 12.00, teren 1: cea de-a doua semifinală. Ora 17.30: finala mică. Ora 18.30: finala mare.

