Turneul final al Campionatului Național desfășurat la Bacău a fost câștigat de echipa din Buftea, care a trecut în finală cu 1-0 de Old Boys-ul lui Marius Mitu

Minifotbalul din România are o nouă campioană: Ary& Roby Buftea. Titlul cucerit de echipa antrenată de Doru Simion este pe deplin meritat. La turneul final al campionatului desfășurat săptămâna trecută, în Bacău, și organizat de Federația Română de Minifotbal în parteneriat cu Consiliul Județean și Primăria Municipiului Bacău, Toma Vincene și colegii săi au obținut șapte victorii din tot atâtea partide. Mai mult, noua campioană a primit un singur gol pe tot parcursul turneului final. Un gol care a fost, de fapt, un autogol, în sfertul de finală câștigat cu 2-1 contra băcăuanilor de la Golden Boys.

„Pentru noi, meciul cu Golden Boys a fost cel mai dificil. Consider că adevărata finală s-a jucat, de fapt, în «sferturi»”, a declarat antrenorul campioanei, Doru Simion, care a avut cuvinte de laudă la adresa Bacăului și în calitate de gazdă a Festivalului Minifotbalului Românesc: „Chiar că a fost un festival. Pentru prima dată am beneficiat de o arena adevărată în spațiul public. Consider că aceasta este direcția în care trebuie să meargă minifotbalul pentru a nu rămâne un sport de nișă”.

Sâmbătă, în finala găzduită de terenul mobil amplasat în spatele Casei de Cultură și disputată contra bucureștenilor de la Old Boys, Ary& Roby a avut câștig de cauză cu scorul de 1-0 grație execuției de excepție a lui Sebastian Vasile (șut precis, in cross, după o cursă solitară), dar și datorită unei apărări ermetice. O apărare pe care bucureștenii conduși din teren de fostul jucător al lui Anderlecht, Marius Mitu, s-au chinuit în zadar să o desfacă prin șuturi de la distanță. Ary& Roby a rezistat până la ultimul fluier al arbitrului, trecându-și în palmares titlul național la capătul unui turneu final fără greșeală.

Premii individuale

Cel mai bun jucător al competiției: Toma Vincene (Ary&Roby Buftea).

Cel mai bun portar al competiției: Răzvan Eftimie (Old Boys).

MVP-ul finalei: Mihai Mihalache (Old Boys).

Trofeul Fair-Play: Golden Boys Bacău.

„Ne-am fi dorit să încheiem această ediție de campionat cu o medalie, însă rămânem cu consolarea că ne-a eliminat echipa care a câștigat titlul, dar și cu satisfacția că Bacăul a fost la înălțime în ceea ce privește organizarea turneului final”

Gabi Coșa (portar Golden Boys Bacău)

Rezultatele înregistrate la turneul final al Campionatului Național

Grupa A: Sanorom Bolotești- Divertis Târgoviște 2-3, Sporting Brad- FC Hermannstadt 0-0 (3-2 după penalty-uri), Sanorom- Hermannstadt 2-4, Beer Hunters Alba Iulia- Sporting Brad 1-0, Sanorom- Beer Hunters 1-3, Divertis- FC Hermannstadt 2-3 (5-4 după penalty-uri), Sporting Brad- Sanorom 2-3, Beer Hunters- Divertis 6-0, Divertis – Sporting Brad 2-2, Hermannstadt- Beer Hunters 3-2. Clasament: 1) FC Hermannstadt 10p., 2) Beer Hunters 9p., 3) Divertis 5p., 4) Sporting Brad 3p. (4-6), 5) Sanorom 3p. (8-12).

Grupa B: Golden Boys Bacău- Ajax Dulcissimo Galați 2-0, Juventus Sibiu- Phoenix Craiova 3-0, Golden Boys- Phoenix 3-0, Ajax- FC Nedav Arad 2-0, Juventus- Ajax 2-0, Nedav- Golden Boys 2-3, Phoenix- Nedav 0-3, Juventus- Golden Boys 0-0 (3-2 după penalty-uri), Nedav- Juventus 2-2, Ahax- Phoenix 3-0. Clasament: 1) Juventus 10p. (9-2), 2) Golden Boys 10p. (8-2), 3) Ajax 6p., 4) Nedav 4p., 5) Phoenix 0p.

Grupa C: Coriolan Bacău- MAV Sports Timișoara 0-0 (3-2 după penalty-uri), AC Luciano- Dia Guard Divino Zalău 0-3, Dia Guard- MAV Sports 2-2 (5-3 după penalty-uri), Ary& Roby Buftea -AC Luciano 2-0, MAV Sports- Ary& Roby 0-3, Coriolan- Dia Guard 0-1, Coriolan- Ary& Roby 0-4, MAV Sports- AC Luciano 4-7, Coriolan- AC Luciano 1-2, Dia Guard- Ary& Roby 0-2. Clasament: 1) Ary& Roby 12p., 2) Dia Guard 8p., 3) AC Luciano 6p., 4) Coriolan 2p. (2-7), 5) MAV Sports 2p. (6-12).

Grupa D: Lin& Ema Alba Iulia- Extratereștrii Bistrița 1-3, Old Boys București- AEK Oradea 1-2, Corvinul Hunedoara 2011- Lin& Ema 3-1, Old Boys București- Extratereștrii 6-1, Extratereștrii- AEK 4-3, Old Boys- Corvinul 5-1, Lin&Ema- Old Boys 1-4, AEK- Corvinul 1-0, Extratereștrii- Corvinul 1-0, AEK- Lin& Ema 1-1 (2-3 după penalty-uri). Clasament: 1) Old Boys 9p. (16-5), 2) Extratereștrii 9p. (9-10), 3) AEK 7p., 4) Corvinul 3p., 5) Lin& Ema 2p.

Sferturile de finală: Juventus Sibiu- Extratereștrii 4-2, Ary& Roby Buftea- Golden Boys Bacău 2-1, Old Boys București- Beer Hunters Alba Iulia 5-0, FC Hermannstad- Dia Guard Divino 1-2.

Semifinale: Old Boys București- Juventus Sibiu 2-0, Ary& Roby Buftea- Dia Guard Divino 2-0.

Finala mică: Juventus Sibiu- Dia Guard Divino 7-2.

Finala mare: Ary& Roby Buftea- Old Boys București 1-0 (1-0).

Dan Sion