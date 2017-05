Ghinion curat. Festivalul Luminii a fost amânat pentru a doua oară din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Programat inițial pentru duminica trecută, 14 mai, Festivalul Luminii a fost amânat din cauza ploilor pentru duminica această. Vremea a fost frumoasă până în jurul orei 17.00, când nori negri au acoperit cerul Bacaului. Organizatorii festivalului nu s-au lăsat intimidați și conform programului, la 17.30 au dat startul activităților. Astfel, în Parcul Cancicov au fost amenajate diferite ateliere, de la expoziții de fotografie la facepaiting și de la diferite jocuri cercetășești până la animație stradala cu clovni și jonglerii. Din păcate, ploaia a biruit din nou iar organizatorii au decis după aproape o oră să renunțe la program. “Se pare că anul acesta cineva nu ține cu noi. În acest moment nu știu ce se va întâmplă pe mai departe. Luni vom organiza o întâlnire și cu ceilalți cercetași și cu alte persoane implicate în acest proiect și vom luă o hotărâre. Sperăm să revenim cu vești bune”, a declarat pentru Deșteptarea, Mioară Husanu, organizator – Cercetașii României.

