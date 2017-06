Social Festivalul Luminii își încearcă din nou norocul de Florin Stefanescu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Programat inițial pe 14 mai, Festivalul Luminii a fost amânat pentru 21 mai din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile. O săptămână mai târziu, din păcate, povestea s-a repetat. În asceste condiții, organizatorii – Cercetașii României, au decis să aștepte o perioadă, în cele din urmă hotărând ca data de 11 iunie să fie dedicată Festivalului Luminii. Evenimentul ester anunțat pentru ora 18.30, toate activitățile urmând a se desfășura în Parcul Cancicov. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.