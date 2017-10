După succesul înregistrat în luna mai, anul acesta, Festivalul de Spiritualitate, Medicină Naturistă și Terapii Complementare „Holistic Therapy” Bacău revine începând cu 5 octombrie 2017 cu o nouă ediție la Central Plaza Bacău. Festivalul Holistic Therapy Bacau reprezintă un spațiu de întâlnire pentru persoanele interesate de evoluția spirituală și de utilizarea metodelor de vindecare naturala, la care vor fi prezenți oameni importanți în domeniu, amintind că la prima ediție au participat Vlad T. Popescu – scriitor, editor, maestru reiki, Mihai Albu – psiholog, scriitor, maestru reiki, Georgeta Popescu – sociolog, maestru spiritual, Mihai Mirel Cosma – kinetoterapeut, osteopat. Această ediție secundă a Festivalul Holistic se va derula până pe 8 octombrie, timp în care se vor desfășura mai multe workshop-uri și demonstrații unde publicul participant va fi invitat la relaxare. Spațiul evenimentului va fi structurat pe două segmente: zona expozițiilor cu vânzare de carte, cristale și pietre semiprețioase, feng shui, produse naturiste, alimente bio, produse alimentare raw-vegane, suplimente nutritive, produse de detoxifiere, cosmetice bio (unde expozanții au pregătit reduceri semnificative), respectiv zona de conferințe, unde invitații vor susține discursuri pe teme în domeniu. Toți participanții la acest eveniment vor putea participa la o tombolă cu premii considerabile. Deschiderea festivalului va avea loc joi, 5 octombrie, de la ora 13.00, urmând ca în celelalte zile programul să fie de la ora 10.00. Închiderea va avea loc duminică, 8 octombrie, la ora 15.00, extragerile tombolei cu premii având loc cu o oră mai devreme. Festivalul de Spiritualitate, Medicină Naturistă și Terapii Complementare „Holistic Therapy” Bacău este organizat de Cornelia Solomon, reprezentant Holisterapia Center Bacău. 0 SHARES Share Tweet loading...

