Cea de-a II-a ediție a Festivalul de Spiritualitate, Medicină Naturistă și Terapii Complementare „Holistic Therapy” Bacău și-a deschis porțile către public și vine co o bogată gamă de servicii în domeniu și nu numai. Până duminică, 8 octombrie cei care vor trece pragul festivalului vor avea parte de mai multe workshop-uri și demonstrații, unde publicul participant va fi invitat la relaxare, o zona a expozițiilor cu vânzare de carte, cristale și pietre semiprețioase, feng shui, produse naturiste, alimente bio, produse alimentare raw-vegane, suplimente nutritive, produse de detoxifiere, cosmetice bio (unde expozanții au pregătit reduceri semnificative), la care se adugă o zonă în care invitații la acest eveniment susțin o serie de conferințe și seminarii în domeniu. Fie că aveți nevoie de o piatră prețioasă, un cristal să vă energizeze sau vreți să apelați la serviciul unui astrolog, Festivalul Holistic este cea mai bună alegere pentru acest weekend. Programul de funcționare este de la ora 10.00 până seara iar duminică, 8 octombrie, până la ora 15.00. Festivalul de Spiritualitate, Medicină Naturistă și Terapii Complementare „Holistic Therapy” Bacău este organizat de Cornelia Solomon, reprezentant Holisterapia Center Bacău. 1 of 12 1 SHARES Share Tweet loading...

