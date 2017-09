Complexul de restaurante și pensiunea Podu’ cu lanțuri din Bacău organizează cu începere de astăzi, 8 septembrie, timp de trei zile, primul „Festival de degustare a vinului” de către consumatori din România și chiar din Europa. Degustarea va avea loc în prezența unui juriu format din oenologi, cultivatori de viță de vie, producători de vinuri, dar și din clienți ai Complexului Podu’ cu lanțuri, selecționați chiar de patronul acestuia Ion Neculcea. Vinurile care vor intra la degustare sunt aduse de majoritatea cramelor din România, dar și de crame din Republica Moldova, și de distribuitori ai unor vinuri italiene. Primele zece vinuri clasificate se vor regăsi în meniurile restaurantului din complex, iar clienții vor ști că acestea sunt câștigătoarele festivalului. Complexul cu tematică medievală „Podu’ cu lanţuri”, amplasat pe malul Bârnatului, în imediata apropiere a cunoscutului pod ce face legătura cu zona Gherăieşti a oraşului. 14 SHARES Share Tweet

