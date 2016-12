Top Story Festivalul de Datini şi Obiceiuri de la Comăneşti. „Jocul Ursului” a atras mii de oameni de Geta Panaite -

– spectatorii au venit din tot judeţul Bacău, dar şi din alte judeţe ale ţării – în mod special pentru „Jocul Ursului" au ajuns la Comăneşti şi jurnalişti din străinătate Pentru locuitorii din Comăneşti şi din comunele învecinate, sărbătorile de iarnă au un farmec aparte. Ei nu şi-au uitat tradiţiile şi în fiecare an participă la Festivalul de Datini şi Obiceiuri Strămoşeşti de la Comăneşti, care a ajuns la cea de-a XXI-a ediţie. Anul acesta, peste 8.000 de persoane din tot judeţul Bacău, dar şi din alte judeţe ale ţării, au venit în centrul oraşului ca să vadă parada călăreţilor, a cetelor de colindători, de mascaţi, costumele lor şi programul artistic pregătit de fiecare grup şi formaţie în parte. Cel mai atractiv rămâne însă „Jocul Ursului", un obicei străvechi şi unic în ţara noastră, care a stârnit şi interesul presei internaţionale, după ce o fotografie surprinsă la una din ediţiile trecute, cu un adolescent îmbrăcat în blană de urs, a fost premiată de „National Geographic Traveller". „În fiecare an, în data de 30 decembrie, are loc acest festival deosebit care este urmărit în toată Europa şi nu numai, iar noi suntem mândri că au venit aşa de mulţi oameni astăzi aici. Anul acesta avem reporteri din mai multe ţări din Europa şi chiar din America", a declarat Viorel Miron, primarul oraşului Comăneşti. Cel mai mic membru al uneia dintre cetele de urşi are doar 6 ani şi a reuşit să ţină ritmul cu ceilalţi şi să respecte coregrafia pe tot timpul jocului. Sora lui, cu doar trei ani mai mare, a îmbrăcat şi ea blana de urs şi s-a alăturat celor care duc aceste tradiţii mai departe. Pregătirile pentru festival încep cu câteva luni înainte, iar unii dintre participanţi vin la Comăneşti încă de la primele ediţii. Oamenii din public au fost impresionaţi de ce au văzut, unii dintre ei fiind pentru prima dată prezenţi la acest eveniment.