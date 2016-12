Social Festivalul Datinilor și Obiceiurilor din Comănești de Silvia Patrascanu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter În Comănești, spiritul sărbătorilor s-a instalat deja: a trecut, întâi, ca o boare prin școli, pe 21 decembrie a poposit în Parcul Central, la acțiunea caritabilă „Prieteni, zâmbete, daruri”, apoi în Centrul de Agrement, la Festivalul de colinde „Florile dalbe”, organizat joi, 22 decembrie, de la ora 11. Pe 30 decembrie, comăneștenii și oaspeții lor sunt așteptați la Festivalul de Datinii și Obiceiuri strămoșești din Parcul Central al orașului, iar pe 31 decembrie, în același parc, la un spectacol de muzică și dans, însoțit, firește, de un superb foc de artificii, organizate de Consiliul Local și Primăria Comănești. 22 SHARES Share Tweet

