Festivalul ConectFest care ar fi trebuit să aiba loc week-endul viitor în parcul Gherăiești a fost anulat după ce Fundația Comunitară, care ar fi trebuit să-l organizeze cu bani de la bugetul local, a anunțat că nu mai este de acord cu condițiile asocierii cu municipalitatea băcăuană. Într-un comunicat de presă al Primăriei Bacău se anunță că instituția a luat act de adresa prin care Fundația Comunitară Bacău informează Municipiul Bacău despre decizia de a nu semna contractul de asociere în vederea organizării, în parteneriat, a Festivalului ConectFest, așa cum a fost prevăzut în HCL nr. 283 din 01.08.2017. „Menționăm că respectivul Contract de asociere a fost parte integrantă la proiectul de hotărâre dezbătut de Consiliul Local în ședința din 1 august, proiectul fiind aprobat în forma prezentată cu 19 voturi ,,pentru” și niciun vot ,,împotrivă”.

Niciunul din consilierii prezenți la respectiva ședință, dar nici reprezentanții legali ai Fundației Comunitare Bacău (de asemenea prezenți la ședință) nu au ridicat obiecțiuni privitoare la conținutul contractului de asociere sau al proiectului de hotărâre, acestea fiind făcute publice în termenul legal (cu 3 zile înainte de ședința extraordinară din 01.08.2017).

În toată perioada premergătoare ședinței de CL, Fundația Comunitară Bacău nu a solicitat nicio modificare sau amendare a Contractului de asociere în vederea organizării Festivalului ConectFest” – se arată în comunicatul Primăriei. Contractele de asociere în parteneriat pe care le angajează Municipiul Bacău au o formă standardizată, fiind similare în conținut pentru toate asociațiile sau fundațiile care vin cu propuneri de parteneriat către Primăria Municipiului Bacău. Suma de bani economisită astfel, respectiv 1.184.860 lei, se va reporta urmând a fi utilizată la susținerea altor evenimente de interes local. 185 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.