Timp de două zile, 21-22 octombrie, Şcoala Populară de Arte şi Meserii Bacău organizează ediţia a II-a a Festivalului – Concurs „Armonii în timp”, destinat copiilor şi tinerilor, cu vârste cuprinse între 8-30 de ani. „Desfăşurat pe categorii de vârstă şi două genuri muzicale, uşoară şi populară, festivalul îşi propune să promoveze copiii şi tinerii cu posibilităţi vocale, cu talent în arta interpretativă, atât de la Şcoala Populară de Arte şi Meseri, cât şi de la alte şcoli din judeţul Bacău. De asemenea, festivalul le oferă elevilor posibilitatea de a se întâlni cu publicul, cu alţi copii talentaţi din şcolile judeţului, deoarece un artist, fie el şi la început de carieră, are nevoie de public, de întrecere şi, nu în ultimul rând, juriul va urmări evoluţia în timp şi în sistem de concurs a micilor viitori artişti, în vederea participării lor la festivaluri şi concursuri naţionale şi internaţionale”, ne-a declarat Olguţa Pâţu, manager al Şcolii Populare de Arte. Festivalul începe sâmbătă, ora 9.00, la Sala Ateneu a Filarmonicii „Mihail Jora”, cu secţiunea Muzică uşoară (coordonator prof. Ana Maria Mac), iar de la ora 13.30, urmează concurenţii de la Muzică populară (coordonator prof. Maria Şalaru). Duminică, de la ora 9.00, va avea lor festivitatea de premiere a câştigătorilor şi Concertul de Gală, unde, pe lângă soliştii premianţi, vor evolua şi artişti consacraţi. În holul Ateneului va fi deschisă pentru public o interesantă expoziţie de artă plastică şi obiecte de artă populară, realizate de elevii Şcolii Populare de Arte şi Meserii. Şi în acest an, festivalul este organizat în colaborare cu Asociaţia „Floricica” şi beneficiază de sprijinul logistic şi material al Consiliului Judeţean Bacău. 0 SHARES Share Tweet loading...

