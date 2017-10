Teatrul Municipal Bacovia a găzduit weekendul trecut cea de-a XI-a ediție a Festivalului Național de Muzică Ușoară pentru Copii „Așchiuță”, o ediție In Memoriam Dumitru Lupu, fostul președinte de juriu al acestui festival în primele zece ediții. „Așchiuță” este singurul festival din țară care se adresează segmentului de vârstă 4-10 ani, proiectul acestuia fiind conceput în anul 2006 de către prof. Claudiu Filip de la Palatul Copiilor Bacău. Datorită succesului de care s-a bucurat festivalul în rândul copiilor, părinților și cadrelor didactice, proiectul a fost inclus de Ministerul Educației Naționale în Calendarul Activităților Educative. La această ediție au participat 43 de copii din București, Constanța, Iași, Vaslui, Bârlad, Brașov și Bacău, micii interpreți întrecându-se pe categorii de vârstă, 4-6 ani, 7-8 ani, respectiv 9-10 ani. Juriul festivalului-concurs a fost compus din: Viorel Gavrilă,compozitor – președintele juriului; Ileana Șipoteanu – interpretă de muzică ușoară; Dumitrana Teodora Lupu – absolventă UNATC-Regie de Film și Televiziune, masterand la Producție de Film; Mihaela Ojog – profesor de muzică, interpretă de muzică ușoară; Marinela Paraschiv – Profesor de muzică; prof. Brândușa Paraschiv, secretar juriu. „A fost o ediție destul de echilibrată ca prestație a copiilor iar juriul a avut o misiune dificilă în departajarea concurenților. În același timp a fost o ediție reușită iar noi suntem încântați că de la un an la altul festivalul crește din toate punctele de vedere”, a declarat prof. Claudiu Filip, director artistic și organizator al Festivalului „Așchiuță”. În Galele de premiere, acolo unde toți participanții au primit diplome, președintele juriului, compozitorul Viorel Gavrilă a subliniat că: „copii au arătat că au valoare, voci minunate și le prevăd un viitor mare în muzică”, în timp ce Ileana Șipoteanu a atras atenția părinților asupra vestimentației și a repertoriului celor mici, apreciind că piesele au fost cam grele pentru vocea lor iar textele nu de fiecare dată sunt cele mai potrivite pentru vârsta lor. S-au acordat mențiuni, premiile III, II și I, și s-au acordat trofee pentru fiecare categorie de vârstă, respectiv trofeul festivalului. Astfel, trofeul categoriei 4-7 ani i-a renenit lui Mirian Dacălu din Iași, trofeul categorii 7-8 ani a fost adjudecat de Luca Bogdan Mastacan din Bârlad, iar la categoria 9-10 ani, trofeul a fost cucerit de Tudor Alexandru Nechifor din Bârlad. Marele Trofeu i-a revenit Amaliei Maria Bleaju din Bârlad. Pe lângă diplome și trofee, câștigătorii au primit și cadouri din partea sponsorilor dar și premii în bani. 1 of 52 Festivalului Național de Muzică Ușoară pentru Copii „Așchiuță” a fost organizat de Palatul Copiilor Bacău în parteneriat cu Asociația AȘCHIUȚĂ Bacău și a fost sprijinit de Primăria Municipiului Bacău și a Consilului Local prin Legea 350. 0 SHARES Share Tweet loading...

