Sâmbătă, 21 octombrie, de la ora 9.00, la Sala Ateneu a Filarmonicii „Mihail Jora” a început Festivalul Artelor „Armonii în timp”, organizat de Şcoala Populară de Arte şi Meserii Bacău, manager Olguţa Pâţu, destinat copiilor şi tinerilor, cu vârste cuprinse înte 7 şi 25 de ani. Desfăşurat pe categorii de vârstă şi genuri muzicale, canto popular şi muzică uşoară, festivalul are drept menire promovarea muzicii româneşti, a copiilor şi tinerilor cu talent şi voce, atât de la Şcoala Populară de Arte, cât şi din alte instituţii de învăţământ din judeţul Bacău. La deschiderea Festivalului a fost prezent şi Silviu Ionel Pravăţ, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean, care a felicitat organizatorii pentru iniţiativă şi a urat succes tuturor concurenţilor. Dacă de dimineaţă au evoluat micii şi talentaţii solişti de muzică uşoară, după amiază, pe scena Ateneului au urcat interpreţii şi grupurile de muzică populară, sub atenta observaţie a juriului, care va desemna câştigătorii duminică, când, de la ora 9.00, va avea loc spectacolul de gală. Marea majoritate a concurenţilor de la secţiunea „Muzică populară” sunt elevi ai cunoscutei şi îndrăgitei soliste Maria Şalaru, care, în debutul festivlaului a primit din partea organizatorilor Diploma de Merit şi Placheta de Excelenţă, cu ocazia împlinirii unei frumoase vârste, cât şi pentru întreaga activitate desfăşurată cu tinerii şi copiii, elevi ai Şcolii Populare de Arte şi Meserii. Spectatorii, care au umplut până la capacitate sala Ateneu, au avut ocazia să urmărească, pe lângă calităţile interpretative ale concurenţilor şi frumoasele costume populare autentice, purtate de toţi interpreţii, dar şi pe cele expuse în holul Ateneului, într-o expoziţie foarte bogată şi frumoasă. 1 of 20 Despre festival, premianţi, opinii şi declaraţii, în ediţia ziarului Deşteptarea, de luni, 23 octombrie. 20 SHARES Share Tweet loading...

