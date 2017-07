Zmeură, mure, porumb, roşii, castraveţi, gemuri, ouă şi alte bunătăţi produse în gospodăriile proprii pot fi comandate pe reţelele sociale. După ani de zile în care s-a „delectat” cu roşii turceşti, cireşe poloneze, cartofi din Egipt sau cu ceapă olandeză, lumea începe să-şi amintească gustul produselor româneşti. Supermarketurile au simţit trendul şi au început să amenajeze rafturi cu produse „made în România”. Mişcarea tardivă de recâştigare a clienţilor cu produse cu gust natural este contracarată de o adevărată conspiraţie a micilor producători locali care se folosesc de reţelele sociale pentru a promova produsele tradiţionale. Roşii de la Tomatostock Despre Claudiu Popovici şi roşiile sale de diferite soiuri am mai scris. De un an şi ceva produsele fermei de la Podiş pot fi cumpărate şi pe reţelele sociale pentru că, spune el, Facebookul e cel mai bun mijloc de vânzare pentru afacerile mici. Pe pagina Tomatostock (http://bit.ly/2gPhzEx) se pot găsi roşii care sunt produse ecologic, fără îngrăşăminte chimice, pesticide, insecticide, hormoni de creştere. „Nu am cantităţi mari de vândut, deci nu a fost o problemă comercializarea produselor. Altfel de probleme sunt pe tot lanţul de producţie, de la recoltat seminţele toamna, pus la germinat primăvara, produs răsaduri, plantat, îngrijit plantele, recoltat, pe acest lanţ sunt tot felul de probleme legate de forţa de muncă, probleme climatice, de dăunători… poveste lungă, dar din punctul de vedere al desfacerii nu am întâmpinat probleme. De regulă clienţii se informează despre produse, despre producător înainte de a cumpără, iar dacă acesta este onest, informaţiile pe care le transmite sunt corecte şi verificabile, nu sunt probleme la vânzare”, ne-a declarat Claudiu Popovici, care a realizat chiar și un studiu despre tomatele care conțin un antioxidant numit antocianină. Produse ca la bunici Nu doar fructele sau legumele proaspete sunt disponibile pe Facebook. Poţi cumpără plăcinte cu brânză, făcute la cuptor, cu 3 lei bucata, siropuri naturale de trandafir, soc, muguri de brad, căpşuni sau zmeură cu 19 lei sticla de 750 ml (adică preţul din supermarket la produsele ‘premium’) sau dulceţuri şi gemuri făcute în casă. Cremona Savin, crescută la bloc, dar care locuieşte de opt ani la casă, a deschis o afacere pe pagina „Grădina cu suflet” (http://bit.ly/2ugGx2N). Pagina a creat-o acum o luna şi, deocamdată, îşi promovează produsele până va obţine certificatul de preparare conserve. După cum a declarat pentru Deşteptarea, se află la jumătatea drumului, obţinând, până acum, certificatul de producător pentru fructe şi legume. „Grădina cu suflet” poate produce zarzavat de casă, bulion de roşii, dulceţuri şi gemuri – gem de caise cu migdale şi păstăi de vanilie, dulceaţă de cireşe amare, de vişine, căpşuni sau zmeură, ca să amintim doar câteva dintre produse. De la zmeură la „Bacăul vrea produse locale” Ştiţi cât costă zmeura adusă din Spania la supermarket? Cam 8-10 lei pentru un pumn de fructe. Pe pagina Zmeura Bacău (http://bit.ly/2gPnKZh) preţul e de numai 20 de lei kilogramul. Adică 10 lei caserola de jumătate de kilogram. Şi zmeura e culeasă în ziua în care vă este livrată acasă, la scara blocului. Dar Delia Burcă, administratorul paginii, nu se mulţumeşte doar cu livrările de zmeură. Sub brandul „Madam Delice” (http://bit.ly/2vHmaeH) pe care-l construieşte cu atenţie, se găsesc condimente 100% naturale obţinute prin deshidratarea legumelor, prezentate în două amestecuri, unul pentru supe și ciorbe şi unul pentru fripturi şi tocăniţe. „Pe lângă acestea producem Dulceaţă de ardei iuţi – un sos dulce – iute parfumat potrivit pentru fripturi. Produsele sunt obţinute într-un spaţiu autorizat DSV – cu respectarea tuturor condiţiilor igienico-sanitare” – a declarat Delia pentru Deşteptarea. Şi asta nu este tot: pentru a-i reuni pe producătorii băcăuani, a fost creat un grup pe Facebook – „Bacăul vrea produse locale” (http://bit.ly/2gPjr01), unde sunt înscrişi majoritatea artizanilor culinari şi fermierilor din zonă. O platformă pentru producătorii locali „Bacăul vrea produse locale este un grup pe Facebook în care dorim să aducem pe aceeaşi platformă producătorii locali de produse destinate consumului alimentar (producători de legume, fructe, crescători de animale, procesatori, mici producători de conserve şi dulceţuri) şi potenţialii cumpărători de astfel de produse” – explică Delia Burcă. În general cei care îşi promovează produsele în acest grup aleg să livreze la domiciliu. Cumpărătorii au posibilitatea de a lăsa feedback şi de a informa pe ceilalţi asupra calităţii produselor cumpărate. „Să fie lămurit: nu este o platformă a noastră ci este un grup administrat de noi – desigur şi noi folosim acest grup în calitate de producători de diverse produse: zmeură, condimente şi conserve sub brandul „Madame Delice”. Facebookul a devenit parte din modul de viaţă pentru mulţi dintre noi şi oferă o comunicare rapidă, o prezentare a produselor şi o comunicare în timp real. Ca să nu mai spunem că este şi gratuit”, a mai spus ea. „Respectăm reţete vechi şi producem ca în vechime la foc de lemne. Tot ce fac, fac cu multă pasiune şi încerc încet, încet să modelez gusturi şi să-i fac pe cei din jur să aprecieze produsele obţinute din pământul românesc”.

Cremona Savin Ce se poate găsi pe „Bacăul vrea produse locale” Porumb special pentru fiert şi copt – 1 leu bucata

Siropuri naturale – 19 lei / 750 ml

Plăcinte poale-n brâu – 3 lei/buc

Roşii, ardei – 4 lei/kg

Faguri cu miere – 20 lei/kg

Miere – 20-25 lei/kg

Păstăi fasole – 5 lei/kg

Cartofi – 2lei/kg

Dovlecei – 2 lei/kg

Castraveţi – 2 lei/kg

Varză de vara – 2 lei/kg

Ulei de floarea soarelui presat la rece – 10 lei/l

Dulceaţă de vişine – 10 lei/borcan 400 gr

Fasole boabe 2017 – 15 lei/kg

Bulion – 10 lei borcan 370 gr

